Byl jsem hrozný flákač, přiznává herec Zdeněk Piškula. K osudové roli v pohádce Tři Bratři mu pomohla drzost

Herec Zdeněk Piškula o chystané divadelní hře, v níž má dvouroli, o tom, kdy se rozhodl pro herectví, a o tom, co mu přinesla výhra v soutěži StarDance.

První, co vás zaujme, je jeho výška – na plátně to není tolik znát, ale Zdeněk Piškula patří k těm nejvyšším u nás. Potom je to jeho milé, skromné vystupování, kdy si na nic nehraje – nebojí se říct, že na něco nedokáže odpovědět, a přiznává, že v dospívání škole moc nedal a nebavila ho. I když mu při rozhovoru v roušce není vidět na ústa, snadno se věří tomu, že se celou dobu usmívá.