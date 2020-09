‚Byl nahý, já také.‘ Nedávno zesnulý DJ Erick Morillo měl být podle nových svědectví sexuálním predátorem

LOS ANGELES Slavný DJ Erick Morillo zemřel začátkem září, několik týdnů poté, co byl zatčen za napadení kolegyně. Nové výpovědi žen ale nasvědčují tomu, že toho měl Morillo na svědomí mnohem více.

Internetový magazín Mixmag dal prostor deseti ženám, jež tvrdí, že se staly obětí autora hitu I Like to Move It Ericka Morilla. Například jeho kolegyně z devadesátých let vystupující pod pseudonymem Taylor prohlásila, že ji měl DJ napadnout v autě a znásilnit. „Pak se prostě zvedl a odešel. Jako kdyby to bylo úplně normální,“ popsala.

Jiná dívka s přezdívkou Jasmine vypověděla, že ji měl Morillo v roce 2019 nabídnout drogu a pak ji v bezvědomí sexuálně zneužít: „Vzpomínám si jen na to, jak jsem se probudila a viděla ho. Byl nahý, já také.“

Dívka s přezdívkou Katia zase musela trpět opakované sexuální narážky z Morillovy strany. „Několikrát mi dokonce přitiskl ruce k tělu a chtěl mě vysvléct z šatů.“

Erick Morillo zemřel 1. září z dosud nezveřejněných příčin. Stalo se tak několik týdnů poté, co ho ze sexuálního napadení obvinila jeho kolegyně. Její výpověd byla podobná tomu, co pro Mixmag řekla Jasmine - probudila se zdrogovaná a nahá v Morillově posteli.

Slavný DJ

Erick Morillo vydal píseň I Like to Move It v roce 1994 ještě pod svým uměleckým pseudonymem Reel 2 Real. Píseň se dočkala celosvětového uznání a katapultovala Morilla na přední příčky hitparád. Na výsluní se znovu dostala v roce 2005 ve filmu Madagaskar v podání lemuřího krále Jelimána. V české verzi z tohoto filmu se píseň jmenuje Já tak rád trsám. V roce 2017 ji nahrála i kapela Maxim Turbulenc.

Na cenách DJ Awards, nejrespektovanějších oceněních v oboru, vyhrál Morillo dvakrát cenu pro nejlepšího umělce žánru house (2001, 2003) a třikrát cenu pro nejlepšího DJ roku obecně (2002, 2005, 2006).