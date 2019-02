‚Bylo těžké s ním pracovat.‘ Hvězda Bohemian Rhapsody promluvila o vyhozeném režisérovi

SANTA BARBARA Herec Rami Malek, představitel Freddieho Mercuryho, na filmovém festivalu v Santa Barbaře poprvé promluvil o své zkušenosti s režisérem Bryanem Singerem. Ten byl od téměř dotčeného Bohemian Rhapsody vyhozen za zanedbávání svých povinností. Malek se vyjádřil i k režisérovu údajnému zneužívání chlapců.

„Z vlastní zkušenosti mohu říct, že s Bryanem se nespolupracovalo dobře. To ani trochu. To je vše, co můžu v téhle chvíli říct,“ sdělil novinářům Rami Malek, čerstvý držitel Zlatého glóbu za své ztvárnění zpěváka Freddieho Mercuryho, Malek měl se Singerem během natáčení vleklé potíže, které měly údajně vyvrcholit tím, že Singer začal v záchvatu vzteku ničit elektronické vybavení filmového štábu. Následná stížnost, kterou sepsal sám Malek a zaslal ji přímo studiu Fox. To režiséra začalo prošetřovat a zjistilo, že prohřešků má na kontě více.

Bryana Singera filmové studio Fox vyhodilo ještě před samotným koncem natáčení. Hlavním důvodem měly být jeho časté absence. Podle zdrojů webu Variety za Singera musel zaskakovat kameraman Thomas Newton Sigel, který to rozhodně neměl v popisu práce. Na režiséra si měl stěžovat i herec Rami Malek. Singer se snažil hájit tím, že se jezdil starat o nemocné rodiče. Singera nakonec na place nahradil Dexter Fletcher (Orel Eddie, Divoký Bill).

Malek sám ale vyzívá fanoušky, aby si v Singerově osudu nelibovali. „Bryan Singer byl vyhozen. Nemyslím, že to kdokoliv z nás čekal, ale nakonec se to asi stát muselo,“ řekl herec.

Nenáviděný režisér

To, že Singera nikdo z filmového štábu Bohemian Rhapsody nemusel, se ukázalo i při předávání Zlatých glóbů. Ačkoliv byl Bohemian Rhapsody nejúspěšnějším filmem, tak režisérovo jméno nepadlo během večera ani jednou. Herec Rami Malek během své děkovné řeči zmínil téměř celý štáb kromě Singera. Režisér se koneckonců na slavnostní ceremonii ani neukázal.

Rami Malek také, podle svých slov, neměl ponětí o obviněních režiséra Singera ze sexuálních obtěžování nezletilých chlapců. Magazín The Atlantic zveřejnil koncem ledna výpovědi čtyř mužů (tři z toho anonymní), kteří režiséra obvinili vynucených sexuálních aktů. Singer si ale ještě další dvě obvinění nosí z minulosti. Singer ale vše popírá. „Soucítím s každým, kdo si něčím takovým musel projít. Je to hrozné,“ vyjádřil se k obviněním Malek.