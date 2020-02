Calvin Harris, Dua Lipa, Kings of Leon či The Strokes. To bude Sziget 2020

První várku jmen účinkujících letošního ročníku, který proběhne ve dnech 5. – 11. srpna na ostrově Obuda v Budapešti dnes oznámil festival Sziget, jedna z největších akcí svého druhu na světě. Sedmidenní přehlídka nabízí pro začátek jména jako Calvin Harris, Dua Lipa, Kings Of Leon, Major Lazer a The Strokes.

Na Sziget se vrací uznávaný hitmaker Calvin Harris, BRIT Award a Grammy ověnčený skotský DJ a producent. Je autorem mnoha tanečních hitů jako We Found Love pro Rihannu, Promises pro Sama Smithe nebo One Kiss pro Dua Lipu. I tato v Londýně působící rodačka z Kosova bude jedním z headlinerů Szigetu. Je nazývána „Madonnou generace Z“ a ve svých čtyřiadvaceti letech se stala už dvakrát jedničkou britského žebříčku.

Další návrat na Sziget, tentokrát po pěti letech, plánují Kings of Leon, kapela z Nashvillu s hity Use Somebody, Sex On Fire či The Bucket. Hned ve dvou vystoupeních se setkají návštěvníci s držitelem tří Grammy, americkým DJem Diplem. Představí se v sólovém setu i v rámci úspěšného projektu Major Lazer. Newyorské indie legendy The Strokes přivezou na Sziget materiál z nového alba, které bude vydáno v nejbližších dnech.

Pořadatelé festivalu zveřejnili již více než osmdesát jmen. Jsou mezi nimi také A$AP Rocky, Anna Calvi, Denzel Curry, FKA Twigs, Foals, Kaytranada, Khalid, Lewis Capaldi, Mabel, Slowthai, Stormzy a další. Kromě množství hudebních vystoupení znamená Sziget také divadlo, kabaret, instalace a mnoho dalších forem živého umění.

Vstupenky jsou k dispozici od 199 €, ale jen do 3. března, poté bude cena navýšena. Vstupenky lze koupit online na szigetfestival.com/cz/vstupenky.