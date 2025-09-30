Poslední rozloučení s Claudií Cardinalovou. Na pohřeb v Paříži dorazily stovky lidí

Zvláště dojemné bylo podle DPA přinesení prosté rakve za zvuků skladby Zahraj mi píseň o smrti Sergia Leoneho z filmu Tenkrát na Západě (1968), v němž herecká diva ztvárnila jednu ze svých ikonických rolí.
Příbuzní požádali, aby lidé nenosili květiny a upomínkové předměty a aby raději podpořili nadaci Fondazione Claudia Cardinale, kterou herečka narozená v Tunisku založila v roce 2023 na podporu mladých umělců a současných kulturních projektů.
Podle agentury AFP na obřad přišli mimo jiné herci Yvan Attal, Nicolas Bedos a Georges Beller nebo odstupující ministryně kultury Rachida Datiová.
Ve středu se rodina chystá s Claudií Cardinalovou rozloučit v úzkém kruhu v Nemours, asi 80 kilometrů jižně od Paříže, kde herečka zemřela.
Cardinalová spolupracovala s velikány světové kinematografie. Nezapomenutelné role vytvořila ve filmech jako 8 1/2 Federika Felliniho, Gepard Luchina Viscontiho a Tenkrát na Západě Sergia Leoneho.