Čaroděj v sukních. Gandalfa by v seriálovém Pánovi prstenů měla hrát žena, myslí si Herečka

STŘEDOZEMĚ Společnost Amazon na svém seriálovém Pánovi prstenů opravdu nešetří. Děj zavede diváky zpět do Středozemě, kam je zavedly již dvě filmové trilogie režiséra Petera Jacksona i původní knihy spisovatele J. R. R. Tolkiena. Není čas formuli trochu obměnit a udělat z čaroděje Gandalfa ženu? S tímto návrhem nepřímo přišla herečka Robyn Malcolmová, představitelka Morwen z filmu Pán prstenů: Dvě věže.

Knižní a potažmo i filmový Pán prstenů je do jisté míry opravdu čistě mužská fantasy. Vždyť ve Společenstvu Prstenu, družině odhodlané zničit Sauronův nástroj moci, nebyla ani jedna žena. Výjímkami ale mohou být například neohrožená elfka Arwen nebo rohanská princezna Éowyn, která zabila pána Nazgúlů právě díky tomu, že je ženou. Nechtělo by to ale nakonec více silných ženských postav?

„Ty staré legendy, ty staré mystické příběhy, jsou všechny postavené na patriarchálních základech. Proč svou pozornost neobrátíme více k mateřskému světu, kde jsou hybnou silou právě ženy?“ prohlásila si Robyn Malcolmová.



Na přetřes přišla role kouzelníka Gandalfa Šedého (později Bílého). Toho si v obou filmových trilogiích zahrál britský herec Ian McKellen. Gandalf by podle Malcolmové měl být silnou ženou, která by nesla příběh seriálu stejně, jako příběh Pána prstenů stál do velké míry na elfce Galadriel (Cate Blanchettová) a elfík darech Společenstvu.

„Potřebujete někoho, kdo má vrozenou vážnost, velké množství osobní síly a také aby byla obecně skvělou herečkou,“ nechala se slyšet Malcolmová. Na svém instagramu navrhla hned devět aspirantek na roli čarodějky. Mezi nimi je jsou herečky Whoopi Goldbergová, Judi Denchová nebo Alfre Woodardová.

Novozélandská herečka Malcolmová také ztvárnila ve filmové trilogii ženskou postavu. Její Morwen, která se objevila při dobývání Helmova žlebu vojsky uruk-hai, byla napsána přímo pro potřeby filmu. V knižní předloze se nevyskytuje.

Pan režiér

Začátkem čevence bylo oznámeno, že do režisérského křesla několika usedne Juan Antonio Bayona. Ten není v Hollywoodu neznámým jménem. Na kontě má filmy jako vynikající horor Sirotčinec (2007), katastrofické drama Nic nás nerozdělí (2012) a celovečerní pohádku Volání netvora: Příběh života (2016). Ve svém posledním (a nejznámějším) filmu Jurský svět: Zánik říše dokázal, že umí pracovat s umělými efekty a sestavit velkolepou podívanou.

„J. R. R. Tolkien napsal jeden z nejneobyčejnějších a nejinspirativnějších příběhů všech dob. Nemohu se dočkat, až vezmu diváky na prohlídku Středozemě a ukážu jim divy Druhého věku v příběhu, který si doposud nemohli ani přečíst,“ napsal Bayona na svůj Twitter.

Tak kdy tedy?

Dlouhou dobu se spekulovalo o tom, do které doby bude seriál zasazen. Bayona ve svém příspěvku potvrdil, že do takzvaného Druhého věku (Second Age), ale spekulovalo se i o Třetím věku. Tomu nasvědčovala i mapa, kterou společnost Amazon uveřejnila v únoru na sociálních sítích. Zajímavý byl postup, kterým fanoušci dobu zasazení seriálu odhadovali, ačkoliv se jejich předpoklady ukázaly jako mylné.

Temný hvozd (Mirkwood) je totiž na mapě uveden ještě jako Rhovanion. Východní kus ho chybí, což je výsledek takzvanéno Východního úvazu (East Bight), kdy muži ze severu na začátku Třetího věku část lesa pokáceli. V tomto případě je tedy zajímavé zasazení do Druhého věku, neboť tento údaj by na mapě vůbec neměl být. Je tedy dost možné, že seriál „tolkienovské puristy“ příliš těšit nebude.

Trpasličí zlato

V dubnu 2018 unikla na veřejnost zpráva od Amazonu, která počítá s tím, že celkový rozpočet seriálu (to ale i včetně částky za koupená práva) bude okolo jedné miliardy dolarů (zhruba 22,53 miliard korun). S tímto rozpočtem by šlo opravdu o nejdražší seriál všech dob. Pro porovnání - osmá série Hry o trůny, nejdražší ze všech sérií, měla šest epizod a u každé z nich se odhadoval rozpočet zhruba 15 milionů dolarů. Amazon má podle informací práva na pět sérií seriálu a jedno vedlejší dílo (spin-off).

Na projektu se nakonec nepodílí režisér Peter Jackson, autor trilogií Hobit a Pán prstenů. Faktem ale zůstává, že právě Jacksonova filmová trilogie Pán prstenů Tolkienův svět představila širšímu publiku. Odnesla si celkem sedmnáct Oscarů a slavila úspěch u diváků i kritiky.