Zemřela maminka Kevina ze Sám doma. Herečka Catherine O’Hara se dožila 71 let

Autor:
  20:32
Catherine O’Hara, známá díky svým rolím ve filmech Sám doma, Nejlepší show či seriálu Městečko Schitt’s Creek, zemřela v pátek ve svých 71 letech. O její smrti informoval bulvární serve TMZ a deník Variety. Příčina smrti není známa.

Catherine proslula rolí matky herce Macaulaye Culkina v prvních dvou filmech Sám doma a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Ztvárnila také roli Moiry Rose v 80 epizodách seriálu Městečka Schitt’s Creek.

Catherine O'Hara ve filmu Sám doma (1990)
Catherine O´Hara
Catherine O’Hara a John Candy ve filmu Sám doma (1990)
Toto už je nositelnější: nadčasová elegance herečky Catherine O'Hara v roli Kate McCallisterové, mámy z filmu Sám doma (1990). Máma malého Kevina je sice trochu zapomnětlivá, zato je v kombinaci oversized vlněného kabátu, bílé košile a květovaného šátku opravdu stylová.
25 fotografií

Mezi její výrazné filmové role patřily především komedie, v nichž vynikala výraznými a excentrickými postavami. Ve filmu Nejlepší show ztvárnila extravagantní chovatelku psů Cookie Fleck, na kterou o tři roky později navázala rolí folkové zpěvačky ve snímku Vichřice. Širší publikum si ji pamatuje také jako egocentrickou umělkyni Delii Deetz v kultovním filmu Beetlejuice.

Catherine se naposledy objevila po boku Setha Rogena v seriálu od Apple TV Studio. Za svou roli byla nominována na cenu Emmy. Předtím se ukázala i v postapokalyptickém seriálu od HBO Last of Us.

V roce 2020 získala cenu Emmy za svou roli v seriálu Městečko Schitt’s Creek, následovala tak svou první cenu Emmy z roku 1982 za scénář k televiznímu pořadu SCTV Network 90.

Catherine se narodila a vyrůstala v Torontu jako šesté ze sedmi dětí a svého manžela, produkčního designéra Boa Welche, potkala na natáčení filmu Beetlejuice z roku 1988. Vzali se v roce 1992 a mají dva syny, Matthewa a Luka.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.