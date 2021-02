Čekání na lepší časy. Filmový festival Finále Plzeň se přesouvá na podzim

PLZEŇ Organizátoři 34. ročníku festivalu Finále Plzeň se rozhodli, že se celá akce kvůli nepříznivé situaci odloží. Festival by se tak měl nově konat mezi 24. a 29. zářím. Novému termínu nahrává sváteční den a možnost propojit filmy s festivalem vína. Rozšíří se i nabídka filmů.

„Chceme si festival užít co nejvíce tak, jak ho známe. V kině, se skvělými filmy, diváky a hosty. To by nyní nebylo možné, proto raději počkáme na září, kdy už snad bude situace stabilizovanější,” vysvětluje rozhodnutí ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová.

„Navíc po loňské zkušenosti hodnotíme podzimní termín velmi kladně. Uvažovali jsme o něm již v minulosti a nyní byla příhodná doba ho vyzkoušet. Nahrává nám i volný sváteční den 28. září a možnost propojit se s dalšími akcemi jako je Plzeňský festival vína,” dodává.

Dalším důležitým faktem je i množství filmů, které bude moci festival na podzim nabídnout. „V loňském roce čelil významným změnám celý audiovizuální průmysl. Řada premiér byla odložena nebo se zastavila celá natáčení. Bude chvilku trvat, než se vše vrátí do normálu, ale v září bychom už měli mít k dispozici dostatek nových filmů, a to je pro filmový festival klíčové,“ doplňuje ji programový ředitel Peter Badač.

„Festival je velký organizační kolos, jehož příprava zabere celý rok. Chceme zajistit co nejvyšší kvalitu jak pro diváky, tak pro filmaře i pro naše partnery, kteří nás i v těchto nelehkých časech podporují,“ uzavírá Veruňková Košařová.