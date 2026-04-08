Tři šance na získání ceny České hudební akademie má rapová trojice Gufrau a hudebník Victor Kal, který s ní vystupuje. Sošku Anděla si mohou odnést za vítězství v kategoriích Objev, Společný projekt a za skladbu Navždy blázen.
Dvě nominace mají Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao, Mňága a Žďorp nebo Calin s Ewou Farnou.
Členové České hudební akademie, sestavené z téměř 700 profesionálů z hudební branže, hudebních kritiků, novinářů i dříve oceněných muzikantů, budou opět vybírat vítěze ocenění celkem v šestnácti kategoriích.
|Album
|Mňága a Žďorp - Hoříš? Hořím!
Michal Prokop a Framus Five - Ostraka
David Stypka a Bandjeez - Opatruj
|Skladba
|Ben Cristovao & Sofian Medjmedj - Dlouhá noc
Gufrau, Victor Kal., Rohony - Navždycky blázen
Lenny - Hold on to Me
|Skupina
|Mňága a Žďorp - Hoříš? Hořím!
Tata Bojs - EP25
The Prostitutes - Inevitably Delayed
|Sólová interpretka
|Annet X - BBYGIRL
Anna Vaverková - Krása
Klára Vytisková - +Ega
|Sólový interpret
|Ben Cristovao - Septum
Roman Holý - Strážce klidu vol. 2
Michal Prokop a Framus Five - Ostraka
|Společný projekt
|Calin & Ewa Farna - Ať je klid
James Cole & Idea - Done
Gufrau, Victor Kal., Rohony - Navždycky blázen
|Objev
|Marie April - Tangerines
Gufrau, Victor Kal., Rohony - Navždycky blázen
Meluzína - Hlasy meluzín
|Videoklip
|Calin & Ewa Farna - Ať je klid (režie Tomáš Fiala)
Mutanti hledaj východisko - Tři zlaté zuby děda Vševěda (Feat. Prago Union) (režie Jiří Konvalinka)
Yasha 96 - Shake you off (Feat. Melis) (režie Jakub J. Jirásek)
|Alternativa a elektronika
|Black Tar Jesus - Aftermath
Ida The Young - Tell Me When You Pass the Sun
Amelie Siba - This May Be the Only Way 2 Heaven
|Folk
|Dorota Barová - Píseň pro Mi
Jan Běták - Jazykem květin
Žamboši - Skrýš
|Jazz
|Dorota Barová - Píseň pro Mi
Marcel Bárta - Episodes from the Spinning Ball
Tomáš Liška & Invisible World - Holy Grail
|Klasika
|Alinde Quintet - Inscape/Haas, Šostakovič, Vasks, Novák
Pavel Haas Quartet - Bohuslav Martinů - Smyčcové kvartety č. 2,3,5,7
Tomáš Vrána, Janáčkova filharmonie Ostrava, Gábor Káli - Béla Bartók - Kompletní klavírní koncerty
|Rap
|Buka - Já, mé druhé já a Kristýna
James Cole, Idea - Done
PTK - Karakoram
|Rock
|LVMEN - Amen
Pan Lynx - Odvrácená strana lesa
Trny & Žiletky - Je nutné zabít beránka
|Slovenské album
|Banket, Richard Müller - Slovenská strela
Adam Ďurica - Adam
Peter Bič Project - Stále ťa má niekto rád
|
Kdo vyhrál loni?
Loni se na cenách Anděl stal sólovým interpretem roku Vladimír Mišík za desku Vteřiny, měsíce a roky, stala se také albem roku. V kategorii sólová interpretka si vítězství odnesla Kateřina Marie Tichá za album Plamen, které natočila s kapelou Bandjeez. Skupinou roku se za své první album nazpívané v češtině s názvem Když múzy mlčí stalo uskupení Monkey Business. Do Síně slávy byl uveden Ivan Mládek