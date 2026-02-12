Nominacím na Anděly vévodí rapová trojka Gufrau a Victor Kal. Šanci má i Cristovao či Farna

Vyhlášení cen za rok 2025 v se uskuteční 11. dubna v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti. Slavnostním předáváním provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř“ Mikyska. O vítězích celkem patnácti kategorií rozhodnou ve třetím kole hlasování členové České hudební akademie. Jedinou výjimkou je tradičně Síň slávy, jejíž letošní laureát je už zvolený a bude rovněž oznámen v dubnu.
Po dvou nominacích si vysloužili Michal Prokop a Framus Five za album Ostraka (Album, Sólový interpret), Mňága a Žďorp za album Hoříš? Hořím! (Album, Skupina), Ben Cristovao za skladbu Dlouhá noc a album Septum (Skladba, Sólový interpret), Calin & Ewa Farna za singl Ať je klid (Společný projekt, Videoklip), James Cole a Idea za album Done (Společný projekt, Rap) a Dorota Barová za album Píseň pro Mi (Folk, Jazz). Trojici nominovaných v královské kategorii Album doplňuje David Stypka a Bandjeez s albem Opatruj.
Ceny Anděl 2026
Sólovým interpretem roku 2024 se na cenách Anděl stal Vladimír Mišík za svoji desku Vteřiny, měsíce a roky, stala se také albem roku. V kategorii sólová interpretka si vítězství odnesla Kateřina Marie Tichá za album Plamen, které natočila s kapelou Bandjeez. Skupinou roku se za své první album nazpívané v češtině s názvem Když múzy mlčí stalo uskupení Monkey Business. Do Síně slávy byl uveden Ivan Mládek.