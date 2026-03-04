Vlivná žena našeho filmu. Českého lva za přínos získá Helena Bezděk Fraňková

Helena Bezděk Fraňková se během posledních dvaceti let zásadním způsobem zasloužila o rozvoj českého audiovizuálního prostředí. Nejprve jako šéfka odboru médií a audiovize na Ministerstvu kultury, kde prosadila zavedení systému filmových pobídek. Poté jako iniciátorka vzniku samostatného Státního fondu kinematografie, v jehož čele stála od jeho založení v roce 2013 do roku 2025.
Fond poskytuje podporu filmové a televizní tvorbě a filmové pobídky, ale věnuje se i výzkumné, metodické, analytické a propagační činnosti. „Zásluhou Heleny Bezděk Fraňkové se Česká republika zařadila mezi země s rozvinutou a funkční podporou audiovizuální tvorby a průmyslu,“ uvádí k rozhodnutí o udělení ceny Česká filmová a televizní akademie.
Fraňková se dlouhodobě zasazuje o transparentní a efektivní systém veřejné podpory české kinematografie, posílení mezinárodní spolupráce a zvýšení prestiže českého filmu v zahraničí. V roce 2025 jí ministr kultury Baxa udělil resortní medaili Artis Bohemiae Amicis za mimořádné zásluhy o českou audiovizi. Časopis Forbes ji hned dvakrát zařadil mezi Nejvlivnější ženy Česka (v letech 2024 a 2025).
Profesní dráhu zahájila jako asistentka režie a produkce, podílela se na řadě mezinárodních projektů, mimo jiné na filmech Satan přichází, Kletba bratří Grimmů, Naprosto osvětleno či na seriálu Duna. V letech 2010 až 2025 byla členkou evropské asociace EFAD a od roku 2018 externě vyučuje na pražské FAMU problematiku fondů a veřejného financování.
V roce 2025 založila poradenskou společnost The Context Company a je absolventkou Právnické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni.
Českým lvem za mimořádný přínos české kinematografii byli v posledních letech oceněni například režisérka Věra Plívová-Šimková, střihač Alois Fišárek, kameraman Vladimír Smutný nebo režisér, scenárista a herec Karel Smyczek.
Slavnostní 33. ročník Českého lva se uskuteční 14. března ve 20 hodin. Ceremoniálem bude televizní diváky i hosty v sále poprvé provázet stand-up komička Bianca Cristovao. Hlavní tematickou linkou večera bude budoucnost české kinematografie.