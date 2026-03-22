Nejlepší herec, herečka i celé divadlo. Ceny kritiky ovládlo Divadlo Na zábradlí

  22:14aktualizováno  22:14
Hned tři ceny přisoudili divadelní kritici pražskému Divadlu Na zábradlí, bodovalo v kategoriích nejlepší herečka (Magdaléna Sidonová), nejlepší herec (Miloslav König) a nejlepší divadlo. Už 34. ročník Cen divadelní kritiky, které přímo navazují na Ceny Alfréda Radoka a které pořádá časopis Svět a divadlo, vyhlásili v neděli večer pražské Komedii.
Magdaléna Sidonová a Miloslav König v divadelní adaptaci Paní Dallowayové

Magdaléna Sidonová a Miloslav König v divadelní adaptaci Paní Dallowayové

Michal Bednář, Anna Kameníková, Miloslav König a Simona Lewandowska v...
Ivan Trojan v dejvické inscenaci Krkavců
Václav Vašák a Magdaléna Sidonová v divadelní adaptaci Paní Dallowayové
Záběr z představení Můj boj. Zamilovaný muž
17 fotografií

Silnou minulou sezonu pražského Divadla Na zábradlí korunovaly právě vyhlášené Ceny divadelní kritiky. Oblíbená scéna se slavnou historií se totiž opět stala divadlem roku.

Cenu pro nejlepší herečku si odnesla jeho členka Magdaléna Sidonová za hlavní roli ve vydařené inscenaci Paní Dallowayová. Ocenění pro nejlepšího herce pak putovalo taktéž do tohoto souboru, konkrétně Miloslavu Königovi, který zaujal jako Karl Ove v kusu Můj boj. Zamilovaný muž, tedy divadelním zpracování druhého dílu knižní ságy Karla Oveho Knausgårda.

Úspěch Zábradlí tak dal velice vzdáleně vzpomenout na jedenáct let starý triumf, kdy scéna v tehdy restaurovaných Cenách divadelní kritiky brala za rok 2014 úplně vše. V tomto kontextu je důležité podotknout, že vedení divadla zůstává v podstatě totožné a svou nastavenou laťku udržuje už třináctou sezonu.

Cena pro inscenaci roku nicméně tentokrát putovala do jiné cenami ověnčené scény, kritici jako nejlepší počin loňského roku označili Krkavce, které v Dejvickém divadle nazkoušel Jan Frič. Byla to dosud poslední premiéra v původních prostorách divadla, které se nyní rekonstruují.

Nejlepší poprvé uvedenou českou hru roku, Slučitelné díly, napsal Tomáš Ráliš; sám si ji zinscenoval ve Studiu Beseda královéhradeckého Klicperova divadla.

Scénografii roku kritici přisoudili Dominiku Migačovi, Martě Hermannové a Janu Pichlerovi za práci na loutkovém a multimedálním počinu Soudružky a kroužky v pražském Alfredu ve dvoře. Nejlepší hudbu vytvořil Petr Hora pro Předřeč šelmy, která vznikla ve spolupráci Boca Loca Lab a Orchestru Berg. Talentem roku se stala herečka Klára Ondrůšková působící v Uherském Hradišti a Brně.

V Cenách divadelní kritiky tentokrát hlasovalo 69 kritiků a kritiček. Pořadatelé je předali v rámci slavnostního večera v pražském divadle Komedie. Výtvarnou podobu cen připravila Marie Štumpfová. Ceny dlouhodobě zaštiťuje odborný časopis Svět a divadlo.

Ceny divadelní kritiky za rok 2025

NEJLEPŠÍ INSCENACE ROKU: HENRY BECQUE: KRKAVCI
(překlad Gustav Francl, úprava Marta Ljubková a Jan Frič, režie J. Frič, dramaturgie M. Ljubková, scéna Dragan Stojčevski, kostýmy Marek Cpin, hudba Jakub Kudláč, sound design David Herzig, Dejvické divadlo, 10. 3. 2025)

ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU: MAGDALÉNA SIDONOVÁ jako Clarissa Dallowayová
(Woolfová: Paní Dallowayová, režie Anna Klimešová, Divadlo Na zábradlí)

MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU: MILOSLAV KÖNIG jako Karl Ove
(Knausgård: Můj boj. Zamilovaný muž, režie Jan Mikulášek, Divadlo Na zábradlí)

DIVADLO ROKU: DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

NEJLEPŠÍ POPRVÉ UVEDENÁ ČESKÁ HRA ROKU: TOMÁŠ RÁLIŠ: SLUČITELNÉ DÍLY
(v dramaturgii Martina Satoranského a režii autora uvedlo Klicperovo divadlo Hradec Králové)

SCÉNOGRAFIE ROKU: DOMINIK MIGAČ, MARTA HERMANNOVÁ A JAN PICHLER
(Soudružky s kroužky, tvůrčí tým D. Migač, M. Hermannová a J. Pichler)

HUDBA ROKU: PETR HORA
(Hora, Adámek Austerlitz: Předřeč šelmy, režie Jiří Adámek Austerlitz, Boca Loca Lab a Orchestr BERG)

TALENT ROKU: KLÁRA ONDRŮŠKOVÁ (herečka)

Pozn.: V neoceňované kategorii „největší zážitek ze zahraničního divadla“ se na prvním místě v anketě umístila inscenace AN-KI, souboru Cia. Ortiga v režii Ingrid Codiny a Guillema Geronése, kterou uvedly festivaly Regiony Hradec Králové a Loutkářská Chrudim.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.