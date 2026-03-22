Nejlepší herec, herečka i celé divadlo. Ceny kritiky ovládlo Divadlo Na zábradlí

Silnou minulou sezonu pražského Divadla Na zábradlí korunovaly právě vyhlášené Ceny divadelní kritiky. Oblíbená scéna se slavnou historií se totiž opět stala divadlem roku.
Cenu pro nejlepší herečku si odnesla jeho členka Magdaléna Sidonová za hlavní roli ve vydařené inscenaci Paní Dallowayová. Ocenění pro nejlepšího herce pak putovalo taktéž do tohoto souboru, konkrétně Miloslavu Königovi, který zaujal jako Karl Ove v kusu Můj boj. Zamilovaný muž, tedy divadelním zpracování druhého dílu knižní ságy Karla Oveho Knausgårda.
Úspěch Zábradlí tak dal velice vzdáleně vzpomenout na jedenáct let starý triumf, kdy scéna v tehdy restaurovaných Cenách divadelní kritiky brala za rok 2014 úplně vše. V tomto kontextu je důležité podotknout, že vedení divadla zůstává v podstatě totožné a svou nastavenou laťku udržuje už třináctou sezonu.
Cena pro inscenaci roku nicméně tentokrát putovala do jiné cenami ověnčené scény, kritici jako nejlepší počin loňského roku označili Krkavce, které v Dejvickém divadle nazkoušel Jan Frič. Byla to dosud poslední premiéra v původních prostorách divadla, které se nyní rekonstruují.
Nejlepší poprvé uvedenou českou hru roku, Slučitelné díly, napsal Tomáš Ráliš; sám si ji zinscenoval ve Studiu Beseda královéhradeckého Klicperova divadla.
Scénografii roku kritici přisoudili Dominiku Migačovi, Martě Hermannové a Janu Pichlerovi za práci na loutkovém a multimedálním počinu Soudružky a kroužky v pražském Alfredu ve dvoře. Nejlepší hudbu vytvořil Petr Hora pro Předřeč šelmy, která vznikla ve spolupráci Boca Loca Lab a Orchestru Berg. Talentem roku se stala herečka Klára Ondrůšková působící v Uherském Hradišti a Brně.
V Cenách divadelní kritiky tentokrát hlasovalo 69 kritiků a kritiček. Pořadatelé je předali v rámci slavnostního večera v pražském divadle Komedie. Výtvarnou podobu cen připravila Marie Štumpfová. Ceny dlouhodobě zaštiťuje odborný časopis Svět a divadlo.
Ceny divadelní kritiky za rok 2025
NEJLEPŠÍ INSCENACE ROKU: HENRY BECQUE: KRKAVCI
ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU: MAGDALÉNA SIDONOVÁ jako Clarissa Dallowayová
MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU: MILOSLAV KÖNIG jako Karl Ove
DIVADLO ROKU: DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
NEJLEPŠÍ POPRVÉ UVEDENÁ ČESKÁ HRA ROKU: TOMÁŠ RÁLIŠ: SLUČITELNÉ DÍLY
SCÉNOGRAFIE ROKU: DOMINIK MIGAČ, MARTA HERMANNOVÁ A JAN PICHLER
HUDBA ROKU: PETR HORA
TALENT ROKU: KLÁRA ONDRŮŠKOVÁ (herečka)
Pozn.: V neoceňované kategorii „největší zážitek ze zahraničního divadla“ se na prvním místě v anketě umístila inscenace AN-KI, souboru Cia. Ortiga v režii Ingrid Codiny a Guillema Geronése, kterou uvedly festivaly Regiony Hradec Králové a Loutkářská Chrudim.