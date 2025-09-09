Cenu Medy Mládkové si z Musea Kampa odnesla sochařka Dagmar Šubrtová

Laureátkou třetího ročníku Ceny Medy Mládkové určené současným výtvarným umělcům se stala sochařka Dagmar Šubrtová. Převzala si ji v pondělí při slavnostním vyhlášení v Museu Kampa. Cena vznikla v roce 2023 u příležitosti 20. výročí otevření muzea v Sovových mlýnech na pražské Kampě, o které se sběratelka umění Mládková zásadně zasloužila.

Odborná porota složená z nezávislých odborníků a zástupců Musea Kampa ocenila soustředěnost a naléhavost sochařské tvorby Šubrtové i její nasazení v uchovávání a rozvíjení kulturního dědictví Kladna.

„Zatímco Cena Jindřicha Chalupeckého je určena umělcům na začátku kariéry a Státní ceny se zpravidla udělují za celoživotní dílo, Cena Medy Mládkové se zaměřuje na tvůrce ve věku 35 až 65 let, tedy umělkyně a umělce, kteří již mají za sebou významná díla a výstavy, ještě však nepatří do kategorie žijících klasiků,“ uvedl Filip Melzer, předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových.

Třetí vítězkou Ceny Medy Mládkové se stala sochařka Dagmar Šubrtová. (8. září 2025)
Meda Mládková (13. září 2014)
Meda Mládková na snímku s Václavem Havlem a Dagmar Havlovou. (8. září 2003)
„Je hodně umělců a umělkyň, kteří by si tuto cenu zasloužili možná víc. Je to pro mě takové pohlazení, protože jsem introvert a nemám ve zvyku se nějak moc prosazovat. Je to milý, prchavý okamžik, který nyní něco říká, ale čas stejně ukáže,“ řekla k ocenění sochařka Šubrtová.

Šubrtová se narodila v roce 1973 v severočeském Duchcově. V letech 1994 až 2000 studovala na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Absolvovala v Ateliéru veškerého sochařství Kurta Gebauera, kde posléze deset let dělala asistentku.

Má za sebou desítky samostatných i skupinových výstav, velkou samostatnou výstavu nazvanou Někdy z dálky doléhá vše měla v minulém roce v Oblastní galerii Liberec. Ve svých sochách a objektech tematizuje dopady průmyslové činnosti na přírodu i situace, kdy se průmyslové dědictví stává pouhou historickou stopou.

„Jsou to sochy a obrazy, které zprostředkovávají proměnu materiálu. Věci, které nás přibližují k našemu životu, který se stále proměňuje a v každém okamžiku ho můžeme ovlivnit. Takže ovlivňujeme i to, jak žijeme, jestli si svou planetu zničíme, nebo to pochopíme a uchováme ji,“ popsala svou tvorbu letošní oceněná.

Vedle vlastní tvorby je také iniciátorkou řady kulturních aktivit. Stará se o kladenský dům sester Válových a v minulosti působila jako kurátorka Galerie Mayrau v hornickém skanzenu ve Vinařicích u Kladna a Galerie Makráč v pražském Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR.

Cena v podobě autorského šperku je udělována v den narozenin Medy Mládkové, letos 8. září uplynulo 106 let od jejího narození. Náhrdelník pro letošní laureátku vytvořila šperkařka Magdalena Šťastníková. První laureátkou ceny se v roce 2023 stala Eva Koťátková, loni ocenění získala Ladislava Gažiová.

„Meda Mládková mě velmi inspirovala tím, jak byla tvrdohlavá, dokázala si své idee a ideály prosadit. Hodně dokázala pro české umělce, celoživotně je podporovala. Věděla, jak to mají umělci těžké a uměla jim pomoci. Toho jsem si na ní vždycky vážila. To, co všechno dokázala, je velkým příkladem,“ dodává letošní laureátka.

Mládková byla sběratelkou a celoživotní propagátorkou české kultury. V USA spolu s manželem Janem vybudovala největší soukromou sbírku děl Františka Kupky a svými nákupy podporovali řadu osobností poválečného umění. Důležitým odkazem pro českou kulturu bylo i její působení po návratu z exilu v 90. letech.

Od roku 1967 Mládková pravidelně navštěvovala tehdejší Československo a zajímala se o současné umění. Mezi autory, jejichž tvorbu systematicky sledovala, patřili Adriena Šimotová, Karel Malich či Stanislav Kolíbal.

Nejreprezentativněji a nejpočetněji byl ve sbírce manželů Mládkových zastoupen Jiří Kolář. Museum Kampa, které se v budově Sovových mlýnů se pro veřejnost otevřelo v září 2003, dnes opatruje přes dvě stovky jeho děl.

