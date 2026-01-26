Nominace na komiksové ceny Muriel ovládl Oskar Ed výtvarníka Branka Jelineka

Největším favoritem letošního ročníku je rozsáhlý autorský komiksový román Oskar Ed: Můj nejlepší přítel od slovenského výtvarníka žijícího a tvořícího v Praze Branka Jelineka. Autor, který se úspěšně prosazuje i v zahraničí, zejména ve Francii, v něm volně navazuje na svůj předchozí komiksový román Oskar Ed: Můj největší sen, který v roce 2016 zvítězil ve většině kategorií cen Muriel.
I letos je Jelinek nominován ve všech kategoriích, kde být nominován mohl: tedy za nejlepší kresbu, scénář i komiksovou knihu. Malou událostí je úspěch autorského komiksu mladé výtvarnice Kateřiny Illnerové S láskou V., který získal také tři nominace: za nejlepší komiks pro děti, nejlepší kresbu i nejlepší komiksovou knihu.
Zajímavostí je, že původně jde o diplomovou práci tehdy ještě studentky Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU (FDULS ZČU), za kterou loni získala Cenu Magnesia za nejlepší studentský komiks. V nezměněné verzi jej na sklonku roku vydalo nakladatelství Host. Je to poprvé, co byl studentský komiks oceněný v rámci cen Muriel publikován jako samostatná kniha dostupná v knihkupectvích.
V kategorii komiksů pro děti Illnerovou tradičně doplňuje zkušený kreslíř Petr Kopl, již počtvrté nominovaný za pokračující sérii Morgavsa a Morgana a první díl komiksového románu Stella a strážci závoje od kreslíře Tomáše Kopeckého a scenáristů Kateřiny Šardické a Dana Krátkého; ti jsou nominováni také v kategorii Nejlepší scénář, ještě spolu s Martinem Šinkovským, který v komiksu Temné obilí se svým obvyklým kreslířem Ticho 762 zpracovává poválečný masakr německých žen a dětí na Švédských šancích. Dvě nominace (za nejlepší kresbu a nejlepší knihu) získal Daniel Tejnický za komiksový román Deratizátor, postapokalyptickou sci-fi variantu známé pověsti o krysařovi. Kategorii Cena Magnesia za nejlepší studentský komiks tentokrát zcela ovládla FDULS ZČU, jejíž studenti obsadili všechny tři nominace.
Celkem bylo do soutěže přihlášeno 59 původních prací včetně krátkých a studentských komiksů. Kategorie Přínos českému komiksu a Síň slávy nominace nemají, jejich vítězové budou vyhlášeni na pódiu pražského kina Atlas 19. února.