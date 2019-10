Ceny Thálie jsou rozdané. Mezi laureáty jsou Mrkvička, Kružíková, Kratochvílová nebo Svěrák

PRAHA Za mimořádný výkon v uplynulé sezoně v kategorii opera dnes na slavnostním ceremoniálu v pražském Národním divadle dostala sopranistka Kateřina Kněžíková. Herecká asociace ji ocenila za rolu Julietty v inscenaci Julietta aneb Snář, jedné z vrcholných oper Bohuslava Martinů, kterou uvedlo Národní divadlo moravskoslezské Ostrava.

Mezi muži v operní kategorii byl na slavnostním večeru oceněn Ondřej Koplík za roli Dona Ramira v Popelce Gioacchina Rossiniho v inscenaci Divadla F. X. Šaldy Liberec. Thálii za celoživotní mistrovství v opeře dostala Gabriela Beňačková.



Dvaasedmdesátiletá Gabriela Beňačková-Čápová ve světě proslavila dílo Leoše Janáčka, do povědomí českých a slovenských posluchačů se světoznámá operní pěvkyně se slovenskými kořeny asi nejvíce zapsala jako Mařenka ve Smetanově Prodané nevěstě. Majitelka lyrického sopránu dobyla nejvýznamnější operní domy světa. A proslula v roli Smetanovy Libuše při znovuotevření pražského Národního divadla v roce 1983.



Thálii za výkon v uplynulé sezoně dostali v kategorii muzikál Martina Šnytová a Vojtěch Dyk. Porota ho ocenila za roli Sherlocka Holmese.



Cenu Thálie za mimořádný výkon v uplynulé sezoně v oboru tanec dostala první sólistka Baletu Národního divadla Alina Nanu. Cenu získala za roli Lise v inscenaci Marná opatrnost, kterou uvádí první česká scéna. V mužské kategorii cenu dostal Dominik Vodička za roli Muže v Kytici, kterou pro Pražský komorní balet nastudoval choreograf Petr Zuska.

Cenu za celoživotní mistrovství v oboru tance dostala Zdenka Kratochvílová. Letos nově zavedenou cenu v kategorii alternativní a loutkové divadlo obdržel na dnešním ceremomiálu v pražském Národním divadle Milan Hajn za roli Bílého tesáka v inscenaci Divadla DRAK Hradec Králové. Nová kategorie má zatím jednu cenu, tedy nikoli cenu pro mužského a ženského protagonistu jako ve zbylých kategoriích.

Cenu Thálie za mimořádný výkon v uplynulé sezoně dostala v oblasti činohra Lucie Trmíková. Získala ji za roli Anny v inscenaci Soukromé rozhovory, která vznikla podle jejího scénáře na motivy textu Ingmara Bergmana v režii Jana Nebeského. V mužské kategorii cenu dostal Viktor Dvořák za roli Louise Aronsona v inscenaci Andělé v Americe, kterou v režii Michala Dočekala hrají Městská divadla pražská.



Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra získali Helena Kružíková a Ladislav Mrkvička. Letošní osmdesátník Mrkvička ztvárnil desítky rolí ve filmu i v divadle a srdce diváků si získal skromným a nenápadným herectvím. Velkou část své kariéry spojil s Národním divadlem, diváci ho mohli vidět i na dalších scénách.

Udělena byla také nová cena České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění, dostal ji Zdeněk Svěrák, jemuž stejně jako Mrkvičkovi hlediště Národního divadla aplaudovalo vstoje. „Děkuji České akademii divadelníků, že vyzkoušela novou cenu zrovna na mně. Ale jestli jsem něco českému divadlu přinesl, tak to bylo ve dvou. Berte to tak, že Ladislav Smoljak nemá čas, proto tady není. Taky nemá čas Jiří Šebánek, zakladatel Divadla Járy Cimrmana. (...) Nebýt nás, nikdo by nevěděl, že existoval Jára Cimrman, ale zase nebýt Cimrmana, nikdo by nevěděl o nás,“ řekl Svěrák při přebírání ceny.