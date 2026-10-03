Oslava talentu a umění. Na předávání Cen Thálie dorazili i Spejbl s Hurvínkem

Na úvod Martin Myšička přivedl Ondřeje Kepku, režiséra, herce a prezidenta Herecké asociace. Ten prozradil, že každý oceněný dostane speciální cenu od Viktora Preisse – grafický list. Moderátor poprosil, aby všichni zúčastnění na chvíli zapomněli na předvolební politické tahanice soustředili se na to, co mají rádi – divadlo a umění jako takové.
V kategorii Činohra ženy byly nominovány Pavla Beretová, Markéta Holcmanová a Lucie Žáčková. Cenu z rukou generálního ředitele Národního divadla Jana Buriana převzala Lucie Žáčková za roli Anny v inscenaci Komuna.
„Děkuji, že můžu dělat tuhle práci, přeji vám všem hezký život a mějme se rádi,“ pronesla oceněná herečka a poděkovala také režisérovi Ondřeji Sokolovi, který ji do inscenace obsadil.
Thálii v kategorii Činohra muži získal Stanislav Majer za roli v inscenaci Amadoka.
„Mám dementní koníček vymýšlet říkat vtipy o koních na místech, kde se to vůbec nehodí, takže – kůň přebírá Cenu Thálie a říká si: Ještě, že jsem šel na tu koňzervatoř,“ uvedl svou děkovnou řeč vyznamenaný. Vyjádřil také podporu Ukrajině. Cenu mu předala Simona Lewandowská, držitelka Ceny pro mladého umělce či umělkyni do 33 let.
Cenu České akademie divadelníků letos obdržel z rukou kolegy z Ypsilonky Jiřího Lábuse hudební skladatel a herec Miroslav Kořínek. „Jsi slunce divadla, nikdy jsem tě neviděl ve špatné náladě. Ty bys naučil zpívat i slona,“ popřál oceněnému Jiří Lábus.
„Nebýt Ypsilonky, tak tady nestojím a chtěl bych tomuhle divadlu poděkovat za úžasný život,“ prohlásil Miroslav Kořínek.
V kategorii Alternativní divadlo byla oceněna Miřenka Čechová za za performerský výkon v inscenaci DVACETjedna.
Mimořádně byla také letos předána Cena Thálie za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla. Převzal ji Rostislav Novák mladší.
„Chci poděkovat těm, kteří chtějí vést dialog o směrování kultury. Ale v současné době, kdy se z tohoto dialogu stává monolog, je to čím dál obtížnější. Pojďme se o kultuře bavit s lidmi, kteří ji pravdu rozumějí. A važme si toho, že žijeme v zemi, kde dosud můžeme svobodně tvořit,“ řekl mimo jiné v děkovné řeči.
Thálii v katagorii Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry – ženy – získala Natálie Tichánková za titulní roli v inscenaci Evita. Poděkovala celému realizačnímu týmu a kolegům, orchestru, opernímu sboru a také rodině a přátelům.
Ve stejné kategorii, co se mužských hereckých výkonů týče, byl oceněný Marco Salvadori za roli Nicholase Wintona v představení Winton.
Cenu za celoživotní umělecké mistrovství v muzikálu, operetě a jiných hudebnědramatických žánrech získala herečka Jaroslava Kretschmerová. Nemohla si ji převzít osobně, převzal ji za ní její kolega z Ypsilonky Jan Jiráň.
V kategorii Loutkové divadlo získala Thálii Diana Čičmanová za herecký výkon v inscenaci Větroplaši. Ocenění podle vlastních slov vnímá jako kolektivní. „Bez kolektivu Tmel a Naivního divadla Liberec by tohle představení vůbec nevzniklo,“ prohlásila.
Nejlepší ženský pěvecký i herecký výkon v kategorii Opera předvedla Magdalena Kožená v inscenaci Alcina v Národním divadle Brno.
V mužské kategorii operních pěvců zvítězil Štefan Margita za výkon v představení Zlato Rýna. Vyprosil si aplaus pro průvodce večerem Martina Myšičku.
Thálii za celoživotní umělecké mistrovství v opeře převzal Luděk Vele, jinak dvojnásobný držitel této ceny.
„Dva měsíce jsem přemýšlel o tom, co je to cena za celoživotní dílo. Jak ji můžu dostat, když jsem ještě neumřel? Teda mám k tomu už kousek... Děkuju herecké asociaci, že si na mě vzpomněla,“ prohlásil oceněný.
Cenu za šíření divadelního umění předal herec František Němec herci a publicistovi Milanu Heinovi, zakladatelovi a provozovatelovi Divadla Ungelt. Poděkoval také herecké asociaci, svému životnímu partnerovi Martinu Šimkovi, rodičům, sestře Martě Skarlandtové a také divákům Ungeltu.
V kategorii Balet, tanec a pohybové divadlo získala Thálii Anna Yeh za roli v inscenaci Giselle. Cenu vyhlásili a předali Hurvínek s taťuldou Spejblem.
Co se mužských výkonů v této kategorii týče, cenu převzal Giovanni Rotolo za titulní roli v inscenaci Liliom. Cenu za celoživotní umělecké mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo převzala Nelly Danko. Tanečnice a baletka ukrajinského původu, bývalá sólistka baletu Národního divadla, pedagožka a choreografka.
Známá jsou už jména držitelů ocenění. V oboru činohry cenu získají Petr Nárožný a Zdena Herfortová. Cenu pro zahraničního umělce získá Emil Horváth.
Průvodcem udílení cen je herec Martin Myšička, držitel ceny Alfréda Radoka za rok 1994 v kategorii Talent roku a v letech 2017–2024 umělecký ředitel Dejvického divadla. Známe jej z filmů Šeptej, Jedna ruka netleská, Občanský průkaz, Ztraceni v Mnichově, Tátova volha nebo ze seriálů Bez vědomí, Zkáza Dejvického divadla, Dabing Street, Černé vdovy a dalších.