‚Černá Madona‘ si kvůli rasismu změnila jméno. Máme zodpovědnost udělat svět lepším, říká DJka

Na závadné jméno zpěvačky upozorňovala internetová petice. „Vytvořením identity černého umělce tito lidé chtějí dosáhnout větší autentitcity. Neuvědomují si poškození a bolest, kterou způsobují lidem tmavé barvy pleti a jejich kultuře,“ píše v úvodním textu petice její zakladatel Monty Luke. Podle něj je problémový i fakt, že Černá Madona má jako náboženská ikona zvláštní význam pro katolíky z oblasti Karibiku a Jižní Ameriky. Zároveň přiznal, že se svými stížnostmi kontaktoval přímo hudebnici.

Populární DJka zareagovala. Připustila, že měla více naslouchat cizím názorům. „Moje umělecké jméno bylo zdrojem kotroverzí, bolesti a frustrace. Odvádělo pozornost od věcí tisíckrát důležitějších, než je každé jedno slovo v něm. Je zodpovědností nás všech snažit se učinit svět lepším,“ píše ve svém vyjádření na sociální síti Twitter. „To jméno bylo odrazem hluboké víry celé mé rodiny ve specifickou evropskou ikonu, Pannu Marii s černou tváří,“ dodala.

Friends,



I have changed my name to The Blessed Madonna. pic.twitter.com/prCy5Qfb22