Červnové knižní tipy. Objevte české sci-fi či Jak umírají Putinovi kritici

PRAHA Teploty pomalu ale jistě stoupají, což nejednoho čtenáře láká ke čtení venku. Co ale číst? Mezi květnové knižní tipy jsme zařadili reportážní literaturu, české i zahraniční sci-fi, detektivku, novinku nositelky ceny Jiřího Ortena, romány z prostředí Afghánistánu, Maroka a Indie či fantasy pro young adult.

A stromy ve Vídeňském lese stále stojí

Fanoušky reportážní literatury by neměla minout nová absyntovka A stromy ve Vídeňském lese stále stojí, která ve Švédsku vyvolala skandál ještě před zveřejněním. Spisovatelka a novinářka Elisabeth Åsbrink se zaměřila na švédský antisemitismus 30. let minulého století. „Proč číst další knihu o holokaustu? Protože vypráví o současnosti. O tom, že rádi věříme iluzím. O rodičovské lásce. O osamělosti a boji s pocitem ukřivděnosti. Tahle reportáž by neměla ve vaší knihovně chybět – tím spíše, že jste tu knihovnu pravděpodobně koupili v IKEA,” uvádí nakladatelství Absynt. Kniha je pokusem o vyvrácení mýtu o zemi rovnosti, solidarity a pokroku. Kniha vyšla v rámci série Prokletí reportéři. Mezi nejnovější knihy této série patří Nebe patří nám pojednávající o zlaté éře únosů letadel či Nemesis s podtitulem Drogová bitva o Rio.

0 TU, svazek první

O debutovém románu Jakuba Hussara hovoří nakladatelství Argo jako o jedné z nejambicióznějších českých science fiction poslední dekády. „Historický životopis pojednávající o strastiplné cestě kultury Talů na odlehlý skládkosvět Coraab a jeho následné kolonizaci. Ústřední postavou knihy je ctihodná Tal Kusa-Gammah, první z dlouhé linie coraabských Pánů Těžby, která se na sklonku života svěřuje čtenáři se svým pohnutým osudem. Díky jejímu autentickému svědectví dnes můžeme nahlédnout na události počátku coraabského letopočtu očima ženy, která se svými odvážnými činy navždy zapsala do historie,” uvádí nakladatelství. Autor stál v roce 2011 u zrodu herního studia ARK8, pod jehož taktovkou vznikla online karetní hra Coraabia pojednávající o stejném prostředí jako nyní román 0 TU. Hra získala ocenění česká hra roku 2014. V nedávné době vyšlo také satiristické sci-fi QualityLand stand-up komika Marc-Uwe Klinga. „Vítejte v QualityLandu, v zemi blízké budoucnosti! Vše tu funguje hladce: Automatizovaná služba vám dohodí dokonalého partnera a spolehlivé algoritmy společnosti TheShop vědí, co přesně chcete, ještě předtím, než si to vyberete. Ale i v QualityLandu se najdou vadné kousky – dron se strachem z létání nebo bojový robot trpící posttraumatickou stresovou poruchou. A ty všechny má šrotovník Peter Nezaměstnaný nechat zničit. Co když se ale vzepře systému?” ptá se nakladatelství XYZ, které knihu vydalo.

Čtvrteční klub amatérských detektivů

„Čtvrteční klub amatérských detektivů tentokrát musí čaj o páté vynechat! Stala se vražda a čtveřice osmdesátníků cítí, že nadešla jejich chvíle!” uvádí nakladatelství Jota, které knihu po úspěchu ve Velké Británii vydalo. V poklidné vesnici Coopers Chase se jednou týdně scházejí čtyři přátelé Elizabeth, Joyce, Ibrahim a Ron, aby vyšetřili nevyřešené vraždy. Když je však místní developer nalezen mrtev, Čtvrteční klub amatérských detektivů se ocitne uprostřed svého prvního skutečného případu. Knihu Richarda Osmana přeložila Eva Brožová.

Země těch druhých

„V roce 1944 se Mathilda, mladá Alsasanka, zamiluje do Maročana Amina Belhadže, který bojuje ve francouzské armádě. Po osvobození se mladý pár odstěhuje do Maroka, do posádkového města Meknesu, kde žijí kolonisté z různých evropských zemí, především z Francie. Amin se snaží zúrodnit kamenité pozemky zemědělské usedlosti zděděné po otci, ale Mathildu v nové vlasti záhy začne dusit přísná mravnostní atmosféra. Se dvěma dětmi tráví osamělé dny na statku a trápí ji jak nedostatek peněz, tak nedůvěra, kterou jakožto cizinka vzbuzuje,” uvádí nakladatelství Argo. Autorka knihy Leîla Slimani se podepsala například pod úspěšným grafickým románem Sex a lži (podle stejnojmenné knihy reportážních esejů), který vyšel v Česku v roce 2019. Knihu přeložila Danuše Navrátilová. Odlišné kulturní prostředí nabízí též novinka nakladatelství KNIHA ZLÍN Áría, jejíž příběh začíná v roce 1953 v íránském Teheránu. „Mladý řidič Behrúz najde v postranní uličce sotva narozenou holčičku. Rozhodne se ji adoptovat a dá jí jméno Ária – a tím navždy ovlivní svůj život i ten její, který se ponese ve znamení jinakosti. O čtvrtstoletí později se schyluje k Chomejního revoluci a Ária se zamiluje do chlapce, který se ocitne na špatné straně dějin. Dokáže se dívka poprat o svoji budoucnost v divokém víru změn, který zemi obrátí vzhůru nohama?” Knihu přeložila Martina Neradová.

Novičok nebo kulka

Nejnovější kniha českého investigativního novináře Ondřeje Kundry s podtitulem Jak umírají Putinovi kritici vychází v době, kdy novinové stránky stránky plní vyšetřování výbuchu muničního skladu ve Vrběticích a reakce obou zemí. Ondřej Kundra se v knize zabývá též atentátem na dvojitého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury. „Případy patří k mnoha indiciím, které dokládají, že ruské tajné služby a jejich speciální vražedná komanda stále častěji operují na evropském území, včetně České republiky, a jejich sebevědomí i agresivita roste. Investigativní reportér Ondřej Kundra rozkrývá pozadí těchto a dalších kauz, například otravy Alexeje Navalného, vraždy čečenského velitele Zelimchana Changošviliho v Berlíně, pokusu o puč v Černé Hoře v roce 2016 či dodávky českých zbraní určené ruským agentům. Z široce pojatých souvislostí vyplývá, že nejde o izolované události, ale o propracovaný systém zaměřený mimo jiné na likvidaci kritiků Putinova režimu,” uvádí nakladatelství Paseka, které knihu vydalo. Kundra se v knize věnuje též fungování investigativní skupiny Bellingcat.

Poupátka

Nositelka ceny Jiřího Ortena Hana Lehečková přichází s novou knihou s autobiografickými motivy. „Divadlo umí okouzlit. Své o tom ví i jedenáctiletá Františka, která raději než domů, kde je dusno nebo ticho k nesnesení, chodí po škole do dramatického kroužku. Divadelní partě je zcela oddaná a díky ní objevuje, co znamená věnovat se umění a být součástí velké smečky. Proč jim ale vedoucí Mirek zakazuje kamarádit se s dětmi, které do kroužku nechodí? Proč tvrdí, že správná herečka musí svému režisérovi za všech okolností důvěřovat, a nutí své svěřenkyně se na zkoušce svlékat? Zdá se, že ospalé městečko, kde Františka žije, má téměř dvacet let závažné tajemství - tajemství, o kterém všichni tak nějak vědí, ale promluvit nechce nikdo,” uvádí nakladatelství Vyšehrad. V předchozích letech vyšla Lehečkové dětská kniha Vesmírné putování komety Julie či psychotická novela Svatá hlava.

Dokud vás nenajdeme

V Indii podle odhadů zmizí až 180 dětí denně, zmizení se do zpráv dostanou obvykle pouze v případech, kdy je únosce dopaden nebo zločin doprovázejí hrůzné okolnosti. Novinářka Deepa Anappara dělala rozhovory s dětmi, které se živily přehrabováním odpadků nebo žebraly na křižovatkách, s dětmi, které se doma mohly jen s obtížemi učit kvůli složité situaci v rodině, a též s dětmi, které musely ze školy odejít kvůli nábožensky motivovanému násilí. Na základě jejích zkušeností vznikl román Dokud vás nenajdeme. „Devítiletý Džaj se až příliš často dívá na policejní reality show, myslí si, že je chytřejší než jeho kamarádka Parí (ačkoli ta má samé jedničky) a že je lepší šéf než jeho kamarád Faiz (ačkoli Faiz už má opravdovou práci). Když zmizí spolužák ze školy, Džaj se rozhodne využít vyšetřovací dovednosti, které načerpal ze seriálu Policejní hlídka, a pustí se do pátrání. S pomocí Parí a Faize se vydává do nejnebezpečnějších částí indického velkoměsta, aby odhalili pravdu: na noční bázár, a dokonce i na železniční stanici na konci fialové linky metra. Ale děti se ztrácejí dál a trojice pátračů ze slumu musí čelit vyděšeným rodičům, lhostejným policistům a džinům kradoucím duše,” uvádí nakladatelství Prostor, které knihu vydalo v překladu Petry Diestlerové.

Zvon

Celosvětově oblíbená sci-fi trilogie Neala Shustermana Smrtka se dočkala překladu posledního dílu. Ve světě budoucnosti lidstvo zvítězilo nad nemocemi, stárnutím a nakonec i nad smrtí. Nikdo neumírá a Zemi hrozí přelidnění. Jedinými, kdo může ukončit život, jsou tak „smrtky“. Poslední díl s názvem Zvon přináší rozuzlení celé série. „Ve světě smrtek je všechno jinak. Citra a Rowan zmizeli. Plovoucí město Trvalka je pryč. Zdá se, že už nezbývá nic, co by mohlo smrtkovi Goddardovi zabránit, aby uchvátil absolutní moc. Když se teď Nimbus odmlčel, zůstává otázka: Může ho ještě někdo zastavit? Odpověď mohou dát Tón, Zvon a Hrom,” uvádí nakladatelství YOLI, které knihu vydalo. Ačkoli se YOLI zaměřuje především na young adult literaturu, série Smrtka není určena pouze náctiletým. Získává pozitivní ohlasy napříč generacemi. Závěrečného dílu se dočkala také bestsellerová série Apollónův pád od Ricka Riordana, autora série Percy Jackson. V ní byl řecký bůh Apollón, vykázán na Zemi jako ubohý puberťák Lester Papadopoulos. Kniha vyšla pod hlavičkou nakladatelství Fragment.

Roky

Poslední román oblíbené spisovatelky Virginie Woolf, který ještě stihla vydat za svého života, sleduje historii tří generací rodiny Pargiterů od 80. let 19. století do poloviny 30. let dvacátého století. Děti vyrůstající v typicky viktoriánské domácnosti se musí naučit žít v alternativním světě, kde se pravidla etikety přesunula ze salonu do protileteckého krytu. Román Roky z roku 1937 vychází česky vůbec poprvé. Překladu se pro nakladatelství Odeon zhostila Zuzana Mayerová. Za jeho vznikem stojí esej autorky Professions for Women, která vycházela z jejího proslovu k členkám ženského hnutí. V něm se zabývala emancipací žen a výzvami, kterými britské ženy čelí v zaměstnání. Virginia Woolf se proslavila například romány Vlny či Paní Dallowayová, Roky se však za jejího života staly jejím nejvýdělečným románem.

Kouzla rodu Thornů

„Elisabeth vyrůstala v jedné z austermérských veleknihoven. Od malička procházela kolem spoutaných grimoárů – kouzelných knih, které se po osvobození změní v běsnící monstra z kůže a inkoustu. Když při útoku na veleknihovnu jeden z nejmocnějších grimoárů uprchne, Elisabeth se ocitne uprostřed gigantického spiknutí a je obviněna ze zločinu. A co hůř, k soudu ji bude doprovázet čaroděj Nathaniel Thorn, který je ztělesněním čirého zla… Nebo je vše jinak?” uvádí nakladatelství Fragment. Kouzla rodu Thornů si vysloužila označení šestý HumbookTip, kterým projekt Albatrosmedia Humbook propaguje v Česku youngadult literaturu. V loňském roce tuto nálepku dostaly například čarodějnické fantasy Holubice & had nebo prequel série Hunger Games Balada o ptácích a hadech, které si obě získaly pozornost především na českém knižním instagramu.