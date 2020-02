Češi letos na Oscarech neuspěli. V Los Angeles probíhá slavnostní galavečer

LOS ANGELES V Los Angeles se v noci z neděle na pondělí udělují 92. ceny Americké akademie filmového umění a věd, takzvané Oscary. Češi měli na nejslavnějších filmových cenách své dvě želízka - krátký animovaný snímek Dcera studentky FAMU Darie Kaščejevové a cena za výpravu snímku Králíček Jojo pro Noru Sopkovou - ale ani jedno z nich neproměnili. Tabulka s kompletním seznamem vítězů je na konci článku.

Galavečer začal bez velkých okolků velkým hudebním číslem zpěvačky Janelle Monae, které v sobě kombinovalo několik různých písní včetně Won´t You Be My Neighbour? of Freda Rogerse nebo I am Still Standing od Eltona Johna.

Stejně jako loni nemá večer žádného stálého moderátora, na rozdíl třeba od Zlatých glóbů, které letos moderoval (a svými vtipy a narážkami zbořil) komik Ricky Gervais. O první vstup se postarali herci Steve Martin a Chris Rock. V zoufale nevtipné výměně replik alespoň představili některé z celebrit v sále.

První sošku si odnesl Brad Pitt za roli kaskadéra Cliffa Bootha ve filmu Tenkrát v Hollywoodu režiséra Quentina Tarantina. Pitt má doma řadu Oscarů jako producent, ale jde o jeho první za herecký výkon. Konečně se dočkal, protože jeho dosavadní herecká kariéra je opravdu dlouhá. Jeho děkovací řeč byla překvapivě prosta všech žertů, kterými normálně herec své řeči vždy opepřuje.

V kategorii animovaných filmů se překvapení nekonalo - série Toy Story je pojem a její čtvrtý díl slavil úspěch u diváků i kritiky. V kategorii krátkých animovaných filmů se bohužel konalo pro Čechy zklamání - místo fantastické Dcery si sošku odnesl snímek Hair Love. Ten se také zaobírá vztahem otce a dcery.

Cenu za nejlepší původní scénář získal Pon Džun-ho za osobitou sociální satiru Parazit. Snímek je opravdu úkazem, protože i když je chvílemi i hodně brutální, získává si fanoušky po celém světě. Získal i Zlatou palmu na filmovém festivalu v Cannes. Nejlepším adaptovaným scénářem je Králíček Jojo, příbeh malého nacisty a jeho bláznivého imaginárního přítele Hitlera. Snímek právě běží v českých kinech a z větší čsáti se natáčel v České republice, třeba na náměstí v Žatci.

Ani druhá česká šance nebyla proměněná. Oscara naezískala Nora Sopková za výpravu snímku Králíček Jojo, ale Barbara Lingová a Nancy Haigová za postu hollywoodu šedesátých let, snímek Tenkrát v Hollywoodu. V kostýmech bodovalo drama Malé ženy, dobový příběh postavený na slavném románu spisovatelky May Alcottové.

Nejlepší herečkou ve vedlejší roli se stala Laura Dernová za roli nelítostné rozvodové právničky z filmu Manželská historie. „Noah Baumbach napsal film o lásce a o tom, jak překračovat hranice,“ prohlásila v děkovací řeči herečka. „Někdo říká, že byste se němli chtít setkat se svými hrdiny. Pokud ale máte opravdové štěstí, tak jsou těmi hrdiny vaši rodiče,“ dodala.