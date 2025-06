Přirozené spojení. Česká filharmonie představila nového šéfdirigenta Jakuba Hrůšu

Třiačtyřicetiletý brněnský rodák je momentálně nejznámějším českým dirigentem a jedním ze světově nejžádanějších. Ke spolupráci s orchestrem řekl: „Česká filharmonie je dnes jedním z nejvýznamnějších orchestrů na světě. Spojuje v sobě nenapodobitelnou tradici a potenciál, který otevírá cestu pro umělecký růst. Náš první orchestr nejen že určuje unikátním způsobem tón hudebního života v České republice, ale s dechberoucími úspěchy se prezentuje také na nejprestižnějších pódiích celého světa. Raduji se z toho, že se Česká filharmonie rozhodla od roku 2028 spojit své životní síly s těmi mými. A velmi si toho vážím.“

Síla živé hudby

Jakub Hrůša patří nejen k nejžádanějším, ale též nejvytíženějším dirigentům. V této souvislosti poznamenal, že si sám položil otázku, zda lze pracovat ještě extenzivněji a odpověděl si, že nikoli. Šéfování České filharmonii chce spojit s funkcí hudebního ředitele Královské opery v Covent Garden. Angažmá šéfdirigenta Bamberských symfoniků ukončí v roce 2029.

Nabídky některých hostování je tedy připraven odmítat, připustil však, že si chce zachovat kontakt s Berlínskými a Vídeňskými filharmoniky, oba orchestry patří ke světové špičce a našeho umělce pravidelně zvou. Velice intenzivní zájem o Hrůšu jeví i zámoří, především orchestry ve Spojených státech, od Newyorské filharmonie přes Chicagský symfonický orchestr po orchestry v Bostonu a Clevelandu.

Svou spolupráci s Českou filharmonií na postu šéfdirigenta vidí jako nejlepší a přirozené pokračování své umělecké dráhy, i když připouští, že si tím zavírá některé příležitosti.

„Mým hlavním cílem samozřejmě bude neustále zvyšovat uměleckou kvalitu a prohlubovat společenskou hodnotu celé instituce. Neztratíme ze zřetele neocenitelný odkaz českých hudebních kořenů, které nás vždy formovaly a formují dodnes. Naší ambicí však je, aby činnost České filharmonie byla vždy relevantní především pro dnešek. Chceme přinášet hudbu bez výjimky všem generacím a všem vrstvám. Toužíme sdílet svou vášeň pro umění napříč celou společností, zejména pak ale s těmi nejmladšími.

Jsem stále pevněji přesvědčen, že to bude mimo jiné právě síla živé hudby, prožívané v její plné technické svrchovanosti i emocionální hloubce ‚tady a teď‘, v tělesném i duševním setkávání s ostatními lidmi, co bude v našem měnícím se světě pořád již jen vzácnější a žádanější, více než tomu bylo kdykoli předtím. Naše koncerty jsou unikátní příležitostí pro vzájemné sdílení jiskřivých myšlenek a nejhlubších emocí. Programy České filharmonie jsou a vždy musí zůstat událostmi, které v srdcích posluchačů zanechají nezapomenutelný, s ničím jiným v životě nesrovnatelný dojem,“ líčí svou představu budoucí umělecký ředitel filharmonie.

Radostná spolupráce

V letošní sezoně představil pražskému publiku například málo hranou skladbu Josefa Suka Epilog či Vokální symfonii Vladimíra Sommera. V té nadcházející chystá s orchestrem Sukův Triptych a symfonickou báseň Praga, Čtyři mořská interludia Benjamina Brittena a v české premiéře také skladbu St. Carolyn by the Sea současného amerického skladatele Bryce Dessnera. Posluchači se mohou těšit též na Sukovu Pohádku zimního večera, Pohádku k Zeyerově Radúzovi a Mahuleně, symfonickou báseň Oceanidy a houslový koncert Jeana Sibelia se sólistou Augustinem Hadelichem.

Od příštích sezon se Jakub Hrůša též zapojí do přípravy uměleckých plánů do té míry, aby byl jeho příchod na místo šéfa v sezoně 2028/2029 co nejplynulejší.

Končící šéfdirigent Semjon Byčkov, který se stal miláčkem pražského publika, bude s filharmonií nadále spolupracovat, o konkrétních plánech ještě není rozhodnuto, ale prý se je včas dovíme.

Všichni zúčastnění nejen z managementu orchestru, ale též hráči orchestru či kolegové a samotný nový šéf mluví o radostné spolupráci a výborných výchozích podmínkách jako o předpokladu dalšího růstu orchestru. Naše uši a naše duše se mají na co těšit.