Česká klasika či drásavé polské drama. Na co se podívat v televizi na Velikonoční pondělí?

Nevíte, na co se podívat v televizi na Velikonoční pondělí? Server Lidovky.cz vám přináší pět tipů.

Jane Goodallová - životní příběh

ČT2, 9:00

Jane Goodallová je jednou z největších vědeckých kapacit přes zvířata. Netřeba dodávat, že žila (a stále žije) opravdu pozoruhodný život. Dokument režiséra Bretta Morgana zachycuje zajímavé aspekty její práce a taky „historky z natáčení“, kterých má Goodallová bezpočet.



Limonádový Joe

Prima, 13:50

Nestárnoucí klasika! Jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších českých filmových komedií, kde správní muži pijí pouze kolalokovu lihuprostou limonádu a zákon má podobu pistolníka, vybaveného přesnou muškou, zářivým úsměvem a lahodným tenorem.



Řidič slečny Daisy

ČT2, 17:05

Daisy je židovka příliš stará na to, aby v Americe padesátých let řídila auto. Proto si najme Hoka, černošského řidiče. Oba mají své problémy, ale radši řeší neduhy toho druhého. Na stará kolena přijdou na to, že přesně o tom je to opravdové přátelství.

S tebou mě baví svět

Prima, 20:15

Každoroční pánská jízda tří otců se vlivem razantního zásahu manželek stává něčím jako mateřskou školou v zimní přírodě. Ukáže se, že v jistých situacích jsou otcové lepšími mámami nežli mámy samé, což platí hlavně tehdy, když mámy nejsou v dohledu. Jejich výchovné metody jsou velmi svérázné a vyvolávají plno zmatků a úsměvných situací....





Zákal

ČT Art, 22:10

Julia Brystigierová neboli Krvavá Luna byla nekompromisní služebnice komunistického režimu. Proslula jako tvrdá prokurátorka stíhající katolickou církev a její příslušníky. Několik let po svém řádění jede navštívit oběť, která snad zázrakem její mučení přežila...