České publikum je nejhlučnější ze všech, myslí si členové populárních The Kelly Family

PRAHA/BERLÍN Populární rodinná skupina The Kelly Family se před nedávnem vrátila po dlouhé odmlce na světová pódia. V rámci koncertního turné zavítají 15. února po roce znovu i do Prahy. Těší nás, že naši dřívější fanoušci už na koncerty vodí své děti, říká Kathy Kellyová.

LN Rozpad Kelly Family nesli fanoušci těžce. Z jakého důvodu jste se rozhodli přerušit svou kariéru?

ANGELO: Myslím, že nikdy nenastal okamžik, kdy jsme si řekli, že jsme se rozpadli. Naše velká přestávka přišla v době kdy umřel náš otec. Psal se rok 2000 a všichni jsme cítili, že je potřeba zvolnit, věnovat se jiným věcem. Naše cesty se rozešly. Nebyl to tedy jeden okamžik. Život občas není jednoduchý a stejně tak to nebylo v době, kdy jsme se rozhodli dát si se společným vystupováním pauzu.

LN Jaké jsou výhody tvorby hudby v rodině?

KATHY: U nás je výhoda, že každý má dobrý hlas. Jsme všichni různé individuality, ale přesto umíme fungovat pohromadě na jednom pódiu. Ta chemie mezi námi funguje. Vzpomínám, že jsme vždycky společně jako rodina dokázali zpívat hodiny a hodiny. Prostě nás to bavilo a baví dodnes. Umíme naši vášeň a emoce přenést na pódium, pak si to užívají i fanoušci.

LN Bylo možné oddělit vaše soukromí od práce spojené s kapelou?KATHY: Před lety? Nemožné. Všechno jsme dělali dohromady.



ANGELO: Bylo to rozhodně zajímavá situace. Na jednu stranu jsme k sobě měli osobní vztah, ale také jsme spolu pracovali a dělali hudbu. To umožnilo mnoho věcí, které by se jinak nikdy nestaly.

KATHY: Snažili jsme se v poslední době oddělit mnoho věcí. Trvalo to dvacet let. Myslím, že teď jsme v dobré rovnováze.

JOHN: Myslím, že to začalo velmi brzy. Myslím, že můj otec vždycky bojoval za to, abychom nebyli ovládáni jinými, abychom byli nezávislí. Takže si myslím, že ve velmi rané fázi našeho fungování, jsme dělali to, co dělají kapely dnes. Že si dost věcí organizují sami a tvoří sami. Kelly Family to dělali už v 70. letech. Náš táta byl jedním z prvních, který vytvořil nezávislé hudební vydavatelství v Německu. Dnes už jich jsou tisíce. Samozřejmě, že není snadné míchat obchod a soukromí všechno dohromady. Na světě je mnoho rodin, které dělají společnou práci. Má to svá pro a proti. Ani u nás nebylo nic dokonalé. Věřím ale, že jsme to zvládli dobře.



LN Máte velkou popularitu v České republice a mnoho fanoušků čeká na váš koncert. Jaké máte vzpomínky na fanoušky v Čechách?ANGELO: České koncerty jsou nezapomenutelné. Publikum je nejhlučnější za všech. S láskou vzpomínám na koncerty v 90. letech. Vím, že jsme na pódiu přes fanoušky neslyšeli ani své nástroje. Do Prahy se znovu těším.



JOHN: Vzpomínám si velmi dobře. Po tolika letech jsem byl opravdu překvapený, že jsme minulý rok dokázali naplnit tak obrovskou halu. V 90. letech, jak už říkal Angelo, lidé křičeli už ve chvíli, kdy jsme přišli na pódium. Byli tak hlasití, nejhlasitější ze všech zemí. Tentokrát ale byli všichni klidní, čekali co bude. Potom se nám začali stále více otevírat. Zřejmě se v nich probudil ten mladý duch.

Angelo Angelo Kelly vystoupí se svou rodinou na sólovém koncertu 14. července na hradě Loket. Hrát se bude irská muzika. Jako předkapelu bude mít překvapivě českou skupinu Lunetic.

LN Angelo, spousty lidí vás má spojeno se slavnou písní An Angel. Co pro vás znamená?

ANGELO: Píseň An Angel letos slaví 25 let od svého vzniku. Myslím, že ta píseň udělala pro úspěch Kelly Family opravdu hodně. Já jsem tu píseň nikdy nezpíval v rámci mé solové kariéry v době, kdy jsme spolu nehráli. Považují to za píseň Kelly Family jako takových. Když jsme se po letech vrátili a znovu ji mohl lidem zpívat, potěšilo mě to a udělal jsem dobře, že jsem ji nechal „spát“. Když ji dnes se svými bratry a sestrami zpívám, mnohem víc si to užívám. Nevznikl totiž ten pocit, že ji už nechci hrát, že už mě to nebaví, protože jsem ji hrál mnohokrát.

LN Existuje interpret, se kterým byste si chtěli zahrát na jednom podiu?

ANGELO: Myslím, že každý z nás může mít různé favority. Ale pokud vím, tak všichni milujeme Bruce Springsteena. Měli jsme možnost se s ním potkat. Všichni máme různé hudební chutě, ale Springsteena milujeme opravdu snad všichni. Takže kdybychom měli šanci si s ním zpívat, byla by to senzace.

LN Na dnešní koncerty Kelly family chodí vaši dřívější fanoušci, kteří ale dnes již s sebou berou své děti. Jak to vnímáte?

KATHY: Pro mě je skvělý zážitek vidět po takových letech desetileté děti se svými rodiči, jak si společně užívají koncert. Jsem šťastná, že naše hudba měla na jejich životy pozitivní vliv.

LN V České republice zahrajete jediný koncert v Praze. Bude po koncertě čas na rozhovor s fanoušky?

ANGELO: Moc se těšíme na náš návrat do Česka i do Polska, kde máme taky mnoho fanoušků. Dohromady nás čekají v rámci turné desítky koncertů pro tisíce lidi. Uvidíme, zda budeme mít chvilku natrávení času mimo koncerty. Vše záleží na tom, jak moc budou jednotlivé zastávky turné blízko za sebou.