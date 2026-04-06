Chalupáři či Sanitka v nejlepší kvalitě. Digitalizace vrací mládí českým seriálovým legendám

Vzpomínáte na ten praskající zvuk a mírně zašedlý obraz? Ty časy jsou už pryč. Díky mravenčí práci restaurátorů vypadají české seriálové klenoty lépe než v den své televizní premiéry. Ze starých filmových pásů se díky tomu stává moderní podívaná, kterou si dnes můžete pustit kdykoliv a kdekoliv.
Josef Kemr a Jiří Sovák v legendárním seriálu Chalupáři. | foto: Česká televize

Restaurování starého filmového seriálu není jen o tom ho digitalizovat. Je to proces, který trvá dlouhé měsíce. Odborníci musí nejprve najít nejzachovalejší kopie původních negativů, které se desítky let povalovaly v archivech, a pak se každé políčko filmu musí vyčistit od prachu, škrábanců a plísní.

Od nánosu prachu k pixelům

Mnohdy je potřeba daný materiál i kolorovat, neboť na zašedlých negativech se barvy kostýmů nepodobají jejich původnímu vzhledu, a tak přichází na řadu i detektivní práce v poznámkách kostymérů či maskérů, které pomohou najít tu správnou barevnou kombinaci.

Cílem takového procesu tedy není jen převedení archivních materiálů do moderní podoby, ale to, aby dané dílo vypadalo stejně jako v kině nebo v televizi před třiceti či čtyřiceti lety – jen bez technických vad času.

Seriálový maraton v obýváku

Důvodem této nákladné péče je neutuchající zájem diváků. Zatímco moderní kriminálky často zapomeneme týden po odvysílání, klasické kousky s námi zůstávají. Nostalgie je silné palivo a generace, která na těchto příbězích vyrostla, si je chce užít v kvalitě, která odpovídá jejich novým televizorům.

Navíc se přidává i mladší publikum. Pro ně nejsou tyto seriály jen vzpomínkou, ale fascinujícím nahlédnutím do doby, kterou nezažili a kterou mohou poznávat se svými blízkými po boku.

Kde hledat kompletní archiv?

Výhodou u české tvorby navíc je, že pokud jste dostali chuť na dávku retro zábavy a nostalgie, nemusíte čekat, až televize zařadí váš oblíbený kousek do vysílání. Česká televize v posledních letech masivně investovala do své online platformy iVysílání a zpřístupnila v ní desítky digitálně upravených děl. V sekci Archiv navíc najdete nejen takové skvosty jako jsou Kufr, Návštěvní dny Šimka a Grossmanna nebo Silvestry, ale například i legendární televizní reklamy z 80. let.

Pokud nevíte, kde v rozsáhlém archivu začít, vybrali jsme pro vás pět kousků, které díky digitálnímu restaurování prokoukly nejvíce, a to Chalupáři, Sanitka, Hříšní lidé města pražského, Cirkus Humberto a Pan Tau.

