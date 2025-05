Zpěvák Adonxs letos reprezentoval Českou republiku na Eurovizi sebevědomým vystoupením a chytlavou písní Kiss Kiss Goodbye, která roztančila publikum ve švýcarské Basileji. Přesto se mu – stejně jako loňské reprezentantce Aiko – nepodařilo probojovat do finále 69. ročníku soutěže Eurovision Song Contest a skončil těsně před jeho branami.

Zatímco v některých evropských zemích patří Eurovize k nejočekávanějším televizním událostem roku, u českých diváků stále často vyvolává despekt a ironický odstup. Největší hudební soutěž na světě je plná hudebních talentů, ale také kontroverze, kýče a pompéznosti, a je nutné se na ni dívat trochu jako na zábavnou show.

Vyznáte se v historii Eurovize? Otestujte své znalosti v kvízu.

V loňském roce sledovalo velké finále přibližně 163 milionů diváků, více než polovina z nich byla ve věku 15–24 let .

Jedno je jisté: Eurovize, která v minulosti odstartovala kariéru švédské skupiny ABBA, kanadské zpěvačky Céline Dion nebo italské rockové kapely Måneskin, každoročně nabízí příležitost srovnat českou popovou scénu se zbytkem Evropy. A zdá se, že v posledních letech minimálně držíme krok.

Pojďme si připomenout legendární české okamžiky v historii Eurovize.

1. Karel Gott zastupoval Rakousko

Úplně prvním Čechem, který se objevil na pódiu Eurovize, byl Karel Gott. V roce 1968 reprezentoval Rakousko s písní Tausend Fenster a skončil třináctý z celkem sedmnácti účastníků.

2. Lenku Filipovou nahradila Céline Dion

V roce 1988 se Eurovize konala v irském Dublinu. Švýcarsko měla tehdy reprezentovat Lenka Filipová s francouzsky zpívanou písní Ne partez pas sans moi. Tehdejší režim jí ale nepovolil vycestovat: komunisté zpěvačce rázně vysvětlili, že není možné, aby zastupovala cizí zemi. Jako náhradnice nastoupila jistá Céline Dion, která soutěž vyhrála a díky tomu odstartovala pozdější úspěšnou kariéru.

3. Neúspěšné začátky

Poprvé se Česko zúčastnilo Eurovize v roce 2007 v Helsinkách a skončilo na poslední příčce. Reprezentovala nás tehdy nejpopulárnější tuzemská kapela Kabát s písní Malá dáma, která však do kontextu soutěže, zaměřené spíše na popové a výrazně stylizované show, příliš nezapadla.

Ani o rok později se Česku příliš nedařilo. Zpěvačka Tereza Kerndlová vystoupila v Bělehradu s písní Have Some Fun a obsadila předposlední místo v semifinále.

V roce 2009 reprezentovala Českou republiku skupina Gipsy.cz s písní Aven Romale, která v semifinále v Moskvě nezískala ani jeden bod.

Poté Česká televize oznámila, že se soutěže nebude dále účastnit. K návratu do Eurovize došlo až v roce 2015, kdy Česko vyslalo do soutěže Martu Jandovou a Václava Noida Bártu. S temnou rockovou baladou Hope Never Dies skončili na 13. místě.

4. Poprvé ve finále

První Češkou, která postoupila do finále Eurovize, byla Gabriela Gunčíková v roce 2016. S emotivní baladou I Stand sice skončila ve finále na 25. místě, ale ukázala, že Česko může být v Eurovizi konkurenceschopné. Nejvíce bodů (deset z dvanácti možných) jí udělilo Chorvatsko.

5. Nejúspěšnější byl Mikolas Josef

Do finále se dosud probojovalo pět zástupců: Gabriela Gunčíková (2016) – ve finále na 25. místě

(2016) – ve finále na 25. místě Mikolas Josef (2018) – ve finále šestý, zatím nejlepší české umístění

(2018) – ve finále šestý, zatím nejlepší české umístění Lake Malawi (2019) – ve finále na 11. místě

(2019) – ve finále na 11. místě We Are Domi (2022) – ve finále na 22. místě

(2022) – ve finále na 22. místě Vesna (2023) – ve finále na 10. místě

Největšího úspěchu v historii české účasti na Eurovizi dosáhl Mikolas Josef v roce 2018. V Lisabonu zaujal chytlavou písní Lie to Me a energickým vystoupením plným tance a šarmu. Po hlasování odborných porotců byl na 15. místě, výrazná podpora diváků ho ale vynesla až na šestou příčku. „Flirtoval s 200 miliony lidí najednou... myslím, že překonal rekord,“ komentoval jeden z fanoušků na sociálních sítích.

6. Druhý nejlepší výsledek má Vesna

Druhého nejlepšího výsledku v historii české účasti na Eurovizi dosáhla dívčí skupina Vesna, která v roce 2023 reprezentovala s písní My Sister’s Crown. Ta oslavuje ženskou sílu a její text kombinuje angličtinu, češtinu, ukrajinštinu a bulharštinu. Píseň měla vynikající ohlasy a ve finále obsadila 10. místo. Skupina si díky tomu získala fanoušky po celém světě.

Letošního ročníku Eurovize se účastnila lotyšská skupina Tautumeitas, se kterou Vesna natočila společnou píseň „She Dances with the Sun“.