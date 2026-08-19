Česko vyšle do bojů o Oscara dokument o závislosti na sídlišti, už má cenu z Berlinale

V intimním a formálně originálním celovečerním dokumentu zaznamenávala režisérka Pepa Lubojacki na pražském sídlišti pět let osudy svého bratra a dvou bratranců, kterým závislost postupně vzala vztahy, domov i pocit bezpečí. S využitím estetiky DIY propojuje deníkové záběry, stylizované vzpomínky, oživlé fotografie i grafické koláže a bez sentimentu se pokouší pochopit příčiny jejich pádu i jeho dopad na celou rodinu.
Dokument byl ve světové premiéře uveden letos v únoru na festivalu Berlinale, kde získal cenu za nejlepší dokumentární film i nezávislé ocenění Caligari. Českou premiéru si odbyl na MFF Karlovy Vary. Do tuzemské kinodistribuce snímek oficiálně vstoupí na konci září.
Jak poznamenává ČTK, čtyřicetiletá režisérka Lubojacki se zabývá psaním scénářů a režií dokumentárních filmů. Ve své tvorbě se zaměřuje na témata stereotypů, rodinných vazeb a závislostí. Její krátkometrážní film o-chlup byl v roce 2019 v širší nominaci na cenu nových talentů - Magnesia. Několik let působila v programovém oddělení queer filmového festivalu Mezipatra a spolupořádala kulturní festival Queer Eye.
Komise české Akademie poslala do druhého kola výběru pětici letošních snímků: Chica Checa, Kdyby se holubi proměnili ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta. O vítězi pak mohli hlasovat všichni členové České filmové a televizní akademie.
Loni členové ČFTA vybrali do boje o cenu Oscar dokument režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Snímek sledující život fotografky Libuše Jarcovjákové se nedostal do užšího výběru.
Slavnostní vyhlášení 99. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 14. března. Shortlist výběru 15 zahraničních filmů bude zveřejněn 15. prosince a nominace budou následně oznámeny 21. ledna.
Zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film - v roce 1966 Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka.
Šestice dalších filmů se probojovala do nominačního výběru: Lásky jedné plavovlásky (1966) a Hoří, má panenko Miloše Formana (1969), Vesničko má středisková Jiřího Menzela (1986), Obecná škola Jana Svěráka (1991), Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a Želary Ondřeje Trojana (2003).
Do oscarového shortlistu byl v roce 2019 vybrán film Václava Marhoula Nabarvené ptáče a o dva roky později snímek Agnieszky Hollandové Šarlatán.