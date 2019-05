Českou vesnicí zmítají dějiny. Režisér Bohdan Sláma natáčí Krajinu ve stínu

BOŘICE Režisér Bohdan Sláma natáčí své první historické drama. Záměrně černobílý snímek vypráví příběh skutečné venkovské genocidy, která probíhala v pohraniční oblasti Vitorazska v období 30–50. let minulého století. Snímek se dostane do českých kin na jaře 2020.

Krajina ve stínu je kronikou třiceti let jedné vesnice. V popředí příběhu stojí osud rodiny Veberových, která po válce přichází o hlavu rodiny (Stanislav Majer). Matka v podání Magdalény Borové tak musí sebe i své děti chránit sama. Nastává čas, kdy je potřeba si vybrat, jestli je člověk Čech, Němec, nebo Rakušan.

„Zajímá nás, jak malý člověk obstojí uprostřed dějin, které se přes něj valí. Příběh vypráví o postavách, které navzdory všemu nerezignují, dokážou neztratit své lidství, a to z nich činí hrdiny. Některé aspekty těchto situací se opět vracejí a to nás musí neustále vést k pozornosti a ostražitosti. Musíme si klást otázku, jak bychom se v podobných situacích zachovali my sami,“ říká režisér Bohdan Sláma.

Vývoj a přípravy filmu trvaly osm let, první klapka padla 16. února 2019 na Kozákově v Českém ráji. Byl to jediný, kdy se štáb pohyboval mimo obec Bořice a její nejbližší okolí, kde pobývá nyní a plánuje zde pokračovat v natáčení až do začátku června. Charakteristice vyprávění filmaři přizpůsobili i výtvarné pojetí - film vzniká jen v černobílé verzi.