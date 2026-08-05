Studentský Oscar pro český film. Volklore míří i do boje o hlavní cenu

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  21:47aktualizováno  21:47
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Snímek Volklore | foto: Mezinárodní filmový festival Karlovy VaryAP

Český film Volklore režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Kvalifikoval se tak do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Na svém webu o tom informovala Akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje.
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