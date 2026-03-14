Český lev se blíží, hosté přichází. Uspěje Franz, Sbormistr či Karavan?

  19:13aktualizováno  19:27
Sošky Českých lvů pro nejzdařilejší filmové i televizní počiny již trpělivě čekají na své nové majitele, zatímco se Kongresové centrum Praha plní hosty. O vítězích se rozhodne za pár desítek minut, slavnostní večer v přímém přenosu odvysílá Česká televize, průvodkyní ceremoniálem bude poprvé stand-up komička Bianca Cristovao.

Nejvíc šancí na vítězství má s patnácti nominacemi včetně těch pro nejlepší film, režii a scénář snímek Franz režisérky Agnieszky Holland o životě spisovatele Franze Kafky. O dvě nominace méně má film Sbormistr, v němž režisér Ondřej Provazník rozkryl palčivé téma zneužívání ve světoznámém dívčím pěveckém sboru.

Jedenáct nominací má Karavan, poetická road movie režisérky Zuzany Kirchnerové o svobodě a různých podobách lásky. Osm nominací přiřkla akademie celovečernímu hranému debutu Dužana Duonga Letní škola, 2001, který nabízí autentický pohled do prostředí vietnamské komunity v Česku.

Co se nominovaných hereček týče, šance mají Aňa Geislerová, Elizaveta Maximová, Kateřina Falbrová, Lucie Fingerhutová a Quỳnh Lan Lê. V nominacích na nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli figurují jména Idan Weiss, David Vodstrčil, Juraj Loj, Hynek Čermák a Michal Záchenský.

Šanci na Českého lva za nejlepší seriál či minisérii mají počiny Studna, Král Šumavy 2 – Agent Chodec, Oktopus II, Moloch a Ratolesti.

Loni České lvy ovládl film Vlny, režiséra Jiřího Mádla a producentky Moniky Kristl. Dostal sošky za nejlepší film, režii i scénář, uspěli i herci v hlavních rolích Tatiana Pauhofová a Stanislav Majer, kteří hráli novináře Věru Šťovíčkovou a Milana Weinera.

Dramatu Rok vdovy připsala cenu herečka Pavla Beretová. Ve stejné kategorii uspěla také na Cenách české filmové kritiky. Stejně jako Oldřich Kaiser, který si odnesl sošku za výkon ve filmu Zahradníkův rok. Cena za mimořádný přínos české kinematografii mířila za režisérem Karlem Smyczkem, který ji navzdory nedávnému pobytu v nemocnici přišel převzít osobně. Nejlepším animovaným filmem loňského roku se stal Život k sežrání režisérky Kristiny Dufkové.

NOMINACE 33. ČESKÝ LEV

NEJLEPŠÍ CELOVEČERNÍ HRANÝ FILM
Franz – producentky Šárka Cimbalová, Agnieszka Hollandová
Karavan – producenti Dagmar Sedláčková, Jakub Viktorín
Letní škola, 2001 – producenti Lukáš Kokeš, Dužan Duong
Nahoře nebe, v dolině já – producenti Igor Engler, Julie Marková Žáčková
Sbormistr – producenti Jiří Konečný, Ivan Ostrochovský

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
Co s Péťou? – režie Martin Trabalík
Dům bez východu – režie Tomáš Hlaváček
Raději zešílet v divočině – režie Miro Remo
Ta druhá – režie Marie-Magdalena Kochová
Velký vlastenecký výlet – režie Robin Kvapil

NEJLEPŠÍ REŽIE
FranzAgnieszka Hollandová
Karavan – Zuzana Kirchnerová
Letní škola, 2001 – Dužan Duong
Nahoře nebe, v dolině já – Katarína Gramatová
Sbormistr – Ondřej Provazník

NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI
Karavan – Anna Geislerová
Letní škola, 2001 – Quỳnh Lan Lê
Máma – Elizaveta Maximová
Na druhé straně léta – Lucie Fingerhutová
Sbormistr – Kateřina Falbrová

NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
DěckoJudit Pecháček
RatolestiAnna Geislerová
Studna – Johana Matoušková

NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI
Franz – Idan Weiss
Karavan – David Vodstrčil
Nahoře nebe, v dolině já – Michal Záchenský
Neporazitelní – Hynek Čermák
Sbormistr – Juraj Loj

NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Král Šumavy 2 - Agent chodecOskar Hes
OKTOPUS IIMiroslav Krobot
StudnaDavid Švehlík

NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI
Franz – Jenovéfa Boková
Karavan – Juliána Brutovská
Karavan – Jana Plodková
MámaSophia Šporclová
Sbormistr – Maya Kintera

NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
DěckoElizaveta Maximová
Král Šumavy 2 - Agent chodec – Kristýna Ryška
LimityTatiana Dyková Vilhelmová

NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI
Franz – Peter Kurth
Franz – Ivan Trojan
Franz – Josef Trojan
Letní škola, 2001 – Dũng Nguyễn
Neporazitelní – Ivan Trojan

NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Král Šumavy 2 - Agent chodec – Jan Nedbal
Moloch – Miroslav Donutil
Studna – Filip František Červenka

NEJLEPŠÍ MINISÉRIE NEBO SERIÁL
Král Šumavy 2 - Agent chodec – režie Damián Vondrášek
Moloch – režie Lukáš Hanulák
OKTOPUS II – režie Jan Pachl
Ratolesti – režie Michal Blaško
Studna – režie Tereza Kopáčová

NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM
I Died in Irpin – režie, výtvarnice Anastasia Falileieva
Kámen Osudu – režie, výtvarnice Julie Černá
Malý film o znásilnění – režie, výtvarnice Nebe Motýlová
Pohádky po babičce – režie David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar, Jean-Claude Rozec
Vlček – režie, výtvarník Philippe Kastner

