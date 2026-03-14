Český lev se blíží, hosté přichází. Uspěje Franz, Sbormistr či Karavan?

Nejvíc šancí na vítězství má s patnácti nominacemi včetně těch pro nejlepší film, režii a scénář snímek Franz režisérky Agnieszky Holland o životě spisovatele Franze Kafky. O dvě nominace méně má film Sbormistr, v němž režisér Ondřej Provazník rozkryl palčivé téma zneužívání ve světoznámém dívčím pěveckém sboru.
Český lev
Jedenáct nominací má Karavan, poetická road movie režisérky Zuzany Kirchnerové o svobodě a různých podobách lásky. Osm nominací přiřkla akademie celovečernímu hranému debutu Dužana Duonga Letní škola, 2001, který nabízí autentický pohled do prostředí vietnamské komunity v Česku.
Co se nominovaných hereček týče, šance mají Aňa Geislerová, Elizaveta Maximová, Kateřina Falbrová, Lucie Fingerhutová a Quỳnh Lan Lê. V nominacích na nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli figurují jména Idan Weiss, David Vodstrčil, Juraj Loj, Hynek Čermák a Michal Záchenský.
Šanci na Českého lva za nejlepší seriál či minisérii mají počiny Studna, Král Šumavy 2 – Agent Chodec, Oktopus II, Moloch a Ratolesti.
Loni České lvy ovládl film Vlny, režiséra Jiřího Mádla a producentky Moniky Kristl. Dostal sošky za nejlepší film, režii i scénář, uspěli i herci v hlavních rolích Tatiana Pauhofová a Stanislav Majer, kteří hráli novináře Věru Šťovíčkovou a Milana Weinera.
Dramatu Rok vdovy připsala cenu herečka Pavla Beretová. Ve stejné kategorii uspěla také na Cenách české filmové kritiky. Stejně jako Oldřich Kaiser, který si odnesl sošku za výkon ve filmu Zahradníkův rok. Cena za mimořádný přínos české kinematografii mířila za režisérem Karlem Smyczkem, který ji navzdory nedávnému pobytu v nemocnici přišel převzít osobně. Nejlepším animovaným filmem loňského roku se stal Život k sežrání režisérky Kristiny Dufkové.
NOMINACE 33. ČESKÝ LEV
NEJLEPŠÍ CELOVEČERNÍ HRANÝ FILM
NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
NEJLEPŠÍ REŽIE
NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI
NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI
NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI
NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM