Nominace na Českého lva vede film Franz, získal jich patnáct. Sbormistr o dvě méně

Do 33. ročníku cen České filmové a televizní akademie (ČFTA) vstoupil jako největší favorit Franz. Film Agnieszky Hollandové pojednávající o životě Franze Kafky získal celkem patnáct nominací, včetně té pro nejlepší film, režii či scénář.
Jen o dvě nominace méně obdržel snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka, jenž otevírá téma zneužívání v prostředí světově proslulého dívčího sboru. Následuje s 11 nominacemi poetická road movie o svobodě a různých podobách lásky Karavan od Zuzany Kirchnerové. Hned osm nominací přidělili akademici celovečernímu hranému debutu Dužana Duonga Letní škola, 2001, který přináší autentický pohled do vietnamské komunity v Čechách.
Se sedmi nominacemi postupuje do druhého kola hlasování minimalistické drama o dospívání v zapadlé slovenské vesnici Nahoře nebe, v dolině já rovněž debutující Kataríny Gramatové.
Geislerová, Maximová a Trojan mají dvě šance
Co se seriálů týče, s pěti nominacemi uspěla minisérie Studna v režii Terezy Kopáčové, čtyři šance má Král Šumavy 2 - Agent chodec v režii Damiána Vondráška. Oba dva televizní počiny loni uvedla TV Nova. Tři nominace získal film České televize Máma v režii Jiřího Stracha.
V hereckých kategoriích mají po dvou nominacích Anna Geislerová (za role ve filmu Karavan a v seriálu Ratolesti), Elizaveta Maximová (za televizní film Máma a seriál Děcko) a Ivan Trojan (za role ve filmech Franz a Neporazitelní).
Během nominační tiskové konference, kterou uváděli herci Simona Lewandovská a Stanislav Majer, byly rovněž předány nestatutární ceny Českého lva. Snímek Na plech režiséra a scenáristy Martina Pohla získal Cenu filmových fanoušků, kterou uděluje ČFTA ve spolupráci s filmovým portálem ČSFD.cz. Cenu za nejlepší filmový plakát obdržel Michal Čermín, autor plakátu k filmu Franz.
Akademici ČFTA hodnotili celkem 38 celovečerních hraných filmů, 15 dokumentárních filmů (které vybrala předvýběrová komise z celkového počtu 36 snímků), 15 animovaných či loutkových filmů, dále vysílateli/producenty přihlášených 14 seriálů a minisérií, které byly v průběhu loňského roku uvedeny na televizních obrazovkách či online platformách, a také 12 krátkých filmů (které vybrala z 36 přihlášených snímků předvýběrová komise).
Ceny Český lev jsou udělovány ve 24 statutárních kategoriích, prezídium ČFTA pak každoročně oceňuje mimořádný přínos české kinematografii a může udělit i cenu za mimořádný počin v oblasti audiovize.
Samotný ceremoniál předávání Českých lvů se bude konat v sobotu 14. března, večerem provede stand-up komička Bianca Cristovao, mladší sestra zpěváka Bena Cristovaa. Třiatřicátý ročník Českého lva bude letos poprvé hostit pražské Kongresové centrum.
Slavnostní večer se stejně jako loni uskuteční pod supervizí režiséra a producenta Matěje Chlupáčka a scénografa Henricha Borárose. Režie přímého přenosu se opět ujme zkušený Michael Čech. Přímý přenos odvysílá v sobotu 14. března ČT1 od 20:10 hodin.
Český lev za rok 2025 – přehled nominací
NEJLEPŠÍ CELOVEČERNÍ HRANÝ FILM
NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
NEJLEPŠÍ REŽIE
NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI
NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI
NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI
NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
NEJLEPŠÍ KAMERA
NEJLEPŠÍ STŘIH
NEJLEPŠÍ ZVUK
NEJLEPŠÍ HUDBA
NEJLEPŠÍ SCÉNOGRAFIE
NEJLEPŠÍ KOSTÝMY
NEJLEPŠÍ MASKY
NEJLEPŠÍ MINISÉRIE NEBO SERIÁL
NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM
CENA MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM – nestatutární cena