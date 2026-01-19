Nominace na Českého lva vede film Franz, získal jich patnáct. Sbormistr o dvě méně

  8:10aktualizováno  11:36
Snímek Agnieszky Hollandové Franz vede nominace na Českého lva, má šanci v celkem patnácti kategoriích. O dvě méně získal film Sbormistr, 11 pak snímek Karavan. Pět nominací posbírala televizní série Studna. Ceny vyhlásí 14. března v pražském Kongresovém centru.

Do 33. ročníku cen České filmové a televizní akademie (ČFTA) vstoupil jako největší favorit Franz. Film Agnieszky Hollandové pojednávající o životě Franze Kafky získal celkem patnáct nominací, včetně té pro nejlepší film, režii či scénář.

Jen o dvě nominace méně obdržel snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka, jenž otevírá téma zneužívání v prostředí světově proslulého dívčího sboru. Následuje s 11 nominacemi poetická road movie o svobodě a různých podobách lásky Karavan od Zuzany Kirchnerové. Hned osm nominací přidělili akademici celovečernímu hranému debutu Dužana Duonga Letní škola, 2001, který přináší autentický pohled do vietnamské komunity v Čechách.

Se sedmi nominacemi postupuje do druhého kola hlasování minimalistické drama o dospívání v zapadlé slovenské vesnici Nahoře nebe, v dolině já rovněž debutující Kataríny Gramatové.

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako Franz
Kateřina Falbrová a Maya Kintera ve filmu Sbormistr (2025)
Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)
Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako Franz
Geislerová, Maximová a Trojan mají dvě šance

Co se seriálů týče, s pěti nominacemi uspěla minisérie Studna v režii Terezy Kopáčové, čtyři šance má Král Šumavy 2 - Agent chodec v režii Damiána Vondráška. Oba dva televizní počiny loni uvedla TV Nova. Tři nominace získal film České televize Máma v režii Jiřího Stracha.
V hereckých kategoriích mají po dvou nominacích Anna Geislerová (za role ve filmu Karavan a v seriálu Ratolesti), Elizaveta Maximová (za televizní film Máma a seriál Děcko) a Ivan Trojan (za role ve filmech Franz a Neporazitelní).

Během nominační tiskové konference, kterou uváděli herci Simona Lewandovská a Stanislav Majer, byly rovněž předány nestatutární ceny Českého lva. Snímek Na plech režiséra a scenáristy Martina Pohla získal Cenu filmových fanoušků, kterou uděluje ČFTA ve spolupráci s filmovým portálem ČSFD.cz. Cenu za nejlepší filmový plakát obdržel Michal Čermín, autor plakátu k filmu Franz.

Akademici ČFTA hodnotili celkem 38 celovečerních hraných filmů, 15 dokumentárních filmů (které vybrala předvýběrová komise z celkového počtu 36 snímků), 15 animovaných či loutkových filmů, dále vysílateli/producenty přihlášených 14 seriálů a minisérií, které byly v průběhu loňského roku uvedeny na televizních obrazovkách či online platformách, a také 12 krátkých filmů (které vybrala z 36 přihlášených snímků předvýběrová komise).

Ceny Český lev jsou udělovány ve 24 statutárních kategoriích, prezídium ČFTA pak každoročně oceňuje mimořádný přínos české kinematografii a může udělit i cenu za mimořádný počin v oblasti audiovize.

Samotný ceremoniál předávání Českých lvů se bude konat v sobotu 14. března, večerem provede stand-up komička Bianca Cristovao, mladší sestra zpěváka Bena Cristovaa. Třiatřicátý ročník Českého lva bude letos poprvé hostit pražské Kongresové centrum.

Slavnostní večer se stejně jako loni uskuteční pod supervizí režiséra a producenta Matěje Chlupáčka a scénografa Henricha Borárose. Režie přímého přenosu se opět ujme zkušený Michael Čech. Přímý přenos odvysílá v sobotu 14. března ČT1 od 20:10 hodin.

Český lev za rok 2025 – přehled nominací

NEJLEPŠÍ CELOVEČERNÍ HRANÝ FILM
Franz – producentky Šárka Cimbalová, Agnieszka Hollandová
Karavan – producenti Dagmar Sedláčková, Jakub Viktorín
Letní škola, 2001 – producenti Lukáš Kokeš, Dužan Duong
Nahoře nebe, v dolině já – producenti Igor Engler, Julie Marková Žáčková
Sbormistr – producenti Jiří Konečný, Ivan Ostrochovský

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
Co s Péťou? – režie Martin Trabalík
Dům bez východu – režie
Raději zešílet v divočině – režie Miro Remo
Ta druhá – režie Marie-Magdalena Kochová
Velký vlastenecký výlet – režie Robin Kvapil

NEJLEPŠÍ REŽIE
Franz – Agnieszka Hollandová
Karavan – Zuzana Kirchnerová
Letní škola, 2001 – Dužan Duong
Nahoře nebe, v dolině já – Katarína Gramatová
Sbormistr – Ondřej Provazník

NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI
Karavan – Anna Geislerová
Letní škola, 2001 – Quỳnh Lan Lê
Máma – Elizaveta Maximová
Na druhé straně léta – Lucie Fingerhutová
Sbormistr – Kateřina Falbrová

NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Děcko – Judit Pecháček
Ratolesti – Anna Geislerová
Studna – Johana Matoušková

NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI
Franz – Idan Weiss
Karavan – David Vodstrčil
Nahoře nebe, v dolině já – Michal Záchenský
Neporazitelní – Hynek Čermák
Sbormistr – Juraj Loj

Z filmu Nahoře nebe, v dolině já
Záběr z filmu Karavan
Záběr z filmu Letní škola, 2001

NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Král Šumavy 2 - Agent chodec – Oskar Hes
OKTOPUS II – Miroslav Krobot
Studna – David Švehlík

NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI
Franz – Jenovéfa Boková
Karavan – Juliána Brutovská
Karavan – Jana Plodková
Máma – Sophia Šporclová
Sbormistr – Maya Kintera

NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Děcko – Elizaveta Maximová
Král Šumavy 2 - Agent chodec – Kristýna Ryška
Limity – Tatiana Dyková Vilhelmová

NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI
Franz – Peter Kurth
Franz – Ivan Trojan
Franz – Josef Trojan
Letní škola, 2001 – Dũng Nguyễn
Neporazitelní – Ivan Trojan

NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Král Šumavy 2 - Agent chodec – Jan Nedbal
Moloch – Miroslav Donutil
Studna – Filip František Červenka

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ
Franz – Marek Epstein
Karavan – Zuzana Kirchnerová, Tomáš Bojar, Kristina Májová
Letní škola, 2001 – Dužan Duong, Jan Smutný, Lukáš Kokeš
Nahoře nebe, v dolině já – Katarína Gramatová
Sbormistr – Ondřej Provazník

NEJLEPŠÍ KAMERA
Franz – Tomasz Naumiuk
Karavan – Simona Weisslechner, Denisa Buranová
Nahoře nebe, v dolině já – Tomáš Kotas
Raději zešílet v divočině – Dušan Husár, Miro Remo
Sbormistr – Lukáš Milota

NEJLEPŠÍ STŘIH
Franz – Pavel Hrdlička
Karavan – Adam Brothánek
Letní škola, 2001 – Jakub Jelínek, Jakub Podmanický
Raději zešílet v divočině – Máté Csuport, Šimon Hájek
Sbormistr – Anna Johnson Ryndová

NEJLEPŠÍ MASKY
Fichtelberg – Miroslava Krepsová, Jaroslav Šámal
Franz – Gabriela Poláková
Máma – Lenka Nosková
Sbormistr – Eva Schwarzová
Studna – Jana Bílková

NEJLEPŠÍ ZVUK
Franz – Marek Hart, Michaela Patríková, Tomáš Bělohradský
Karavan – Martin Ženíšek, Michal Deliopulos, Klára Javoříková
Nahoře nebe, v dolině já – Anna Žihlová, Peter Hilčanský, Samuel Perunko
Raději zešílet v divočině – Lukáš Kasprzyk, Adam Matej
Sbormistr – Juraj Mravec, Petr Čechák

NEJLEPŠÍ HUDBA
Fichtelberg – Jan P. Muchow
Franz – Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz
Karavan – Ondřej Mikula (Aid Kid), Viera Marinová
Nahoře nebe, v dolině já – Jonny Hawkins (700 Feel), Juan Villamor (700 Feel)
Sbormistr – Jonatan Pastirčák (Pjoni), Ondřej Mikula (Aid Kid)

NEJLEPŠÍ SCÉNOGRAFIE
Cukrkandl – Adam Pitra, Branislav Mihálik
Fichtelberg – Jiří Sternwald, Šimon Koudela
Franz – Henrich Boráros
Letní škola, 2001 – Marek František Đỏ Špitálský
Sbormistr – Irena Hradecká

NEJLEPŠÍ KOSTÝMY
Cukrkandl – Sylva Zimula Hanáková
Fichtelberg – Sylva Zimula Hanáková
Franz – Michaela Horáčková Hořejší
Letní škola, 2001 – Veronika Varcholová
Sbormistr – Marek Cpin

NEJLEPŠÍ MINISÉRIE NEBO SERIÁL
Král Šumavy 2 - Agent chodec – režie Damián Vondrášek
Moloch – režie Lukáš Hanulák
OKTOPUS II – režie Jan Pachl
Ratolesti – režie Michal Blaško
Studna – režie Tereza Kopáčová

NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM
I Died in Irpin – režie, výtvarnice Anastasia Falileieva
Kámen Osudu – režie, výtvarnice Julie Černá
Malý film o znásilnění – režie, výtvarnice Nebe Motýlová
Pohádky po babičce – režie David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar, Jean-Claude Rozec
Vlček – režie, výtvarník Philippe Kastner

NEJLEPŠÍ KRÁTKÝ FILM
Cestovatel – režie Veronika Jelšíková
Hej, Češi! – režie, producent David Van
Kulturní fronta – režie Jindřich Andrš
Pes a vlk – režie Terézia Halamová
První hlídka – režie Vojtěch Konečný

CENA MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM – nestatutární cena
Malý film o znásilnění – režie Nebe Motýlová
Pes a vlk – režie Terézia Halamová
Píchlé duše – režie Stefan Lambert
Věž – režie Marie-Magdalena Kochová
Vlček – režie Philippe Kastner

NEJLEPŠÍ FILMOVÝ PLAKÁT – nestatutární cena
Franz – Michal Čermín – oceněný plakát
Karavan – Erika Partilová, Lara Rajnišová
Letní škola, 2001 – Jiří Mocek, Robin Skotnicki
Na plech – Jaroslav Mašek
Raději zešílet v divočině – Rasťo Tupý

CENA FILMOVÝCH FANOUŠKŮ – nestatutární cena
Na plech – Martin Pohl (oceněný režisér)

