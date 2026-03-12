Český lev 2026: Kdy a kde sledovat předávání cen a kde vidět nominované filmy

Ivana Vaňkátová
  12:21
Slavnostní udílení 33. ročníku výročních cen Český lev se uskuteční v sobotu 14. března 2026. Letošní ročník provází hned několik zásadních změn – tou nejviditelnější je přesun z tradičního Rudolfina do prostor Kongresového centra Praha. Večerem plným hvězd vás provede moderátorka Bianca Cristovao.
Výstava před Kongresovým centrem Praha

Výstava před Kongresovým centrem Praha | foto: Nikola NavrátilováMetro.cz

Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.
Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.
Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako...
Stand-up komička Bianca Cristovao
5 fotografií

Už tuto sobotu se dozvíme, kdo si odnese křišťálové sošky za nejlepší snímky loňského roku.

Kdy dávají Českého lva a kde ho sledovat?

Přímý přenos z vyhlášení výsledků prestižního ocenění Český lev 2026 nabídne v sobotu 14. března program ČT1. Slavnostní ceremoniál začíná přesně ve 20:10 hodin.

Pro ty, kteří preferují sledování online, bude k dispozici živý stream na stránkách České televize v rámci iVysílání. Po skončení přenosu zde bude možné zhlédnout i záznam celého večera.

Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.

Český lev 2026: Nominace a největší favoriti

Akademici letos vybírali z celkem 94 děl. Největší šance na zisk sošky má životopisné drama Franz režisérky Agnieszky Hollandové, které posbíralo rekordních 15 nominací. V těsném závěsu za ním jsou snímky Sbormistr (13 nominací) a road movie Karavan (11 nominací).

Hlavní nominace na nejlepší celovečerní hraný film:

  • Franz (r. Agnieszka Hollandová)
  • Karavan (r. Zuzana Kirchnerová)
  • Letní škola, 2001 (r. Dužan Duong)
  • Nahoře nebe, v dolině já (r. Katarína Gramatová)
  • Sbormistr (r. Ondřej Provazník)

V hereckých kategoriích se letos odehrává zajímavý souboj – po dvou nominacích mají Anna Geislerová, Elizaveta Maximová a Ivan Trojan. Divácky nejatraktivnější bude pravděpodobně kategorie vedlejší role, kde jsou proti sobě nominováni otec a syn – Ivan Trojan a Josef Trojan, oba za film Franz.

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako Franz

Český lev 2026: Nejvíce nominací má Franz, šance mají i snímky Sbormistr a Karavan

Kde vidět nominované filmy a seriály?

Ještě před vyhlášením Českého lva 2026 máte čas řadu děl zhlédnout online. Nominované filmy můžete vidět na stránkách ČFTA, většinou za 80 nebo 40 Kč. Mnoho snímků je k dispozici na platformách KVIFF.tv, DAFilms.cz či Netflix.

  • Franz: K vidění na Netflixu, brzy také na iVysílání ČT.
  • Sbormistr: Dostupné na Netflixu a KVIFF.tv.
  • Karavan: Najdete na KVIFF.tv a DAFilms.cz.
  • Seriál Studna: Aktuálně na platformě OnePlay (dříve Voyo).
  • OKTOPUS II a Ratolesti: Všech 10 dílů můžete sledovat zdarma na iVysílání ČT.

Kdo moderuje a další novinky 33. ročníku

Letošní moderátorkou je poprvé stand-up komička Bianca Cristovao. Sestra zpěváka Bena Cristovao, která slaví úspěchy v USA, slibuje do večera vnést novou energii a nadhled.

Stand-up komička Bianca Cristovao

Změna místa konání do Kongresového centra u stanice metra Vyšehrad pak umožnila tvůrcům pracovat s mnohem větším pódiem a modernější technikou. „Jsme vděčni za léta strávená v Rudolfinu, avšak Kongresové centrum otevírá pro slavnostní večer celou řadu nových možností, od velikosti pódia a větší kapacity hlediště po technické zázemí,“ uvedl kpřesunu prezident ČFTA Ivo Mathé.

Výstava před Kongresovým centrem Praha

Jak probíhá hlasování?

O tom, kdo dostal Českého lva, rozhoduje v dvoukolovém hlasování Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která sdružuje více než 350 filmových profesionálů. Ceny se udělují již od roku 1993 a letos se sošky z broušeného skla rozdají celkem ve 24 kategoriích.

Český lev za rok 2025 – přehled nominací

NEJLEPŠÍ CELOVEČERNÍ HRANÝ FILM
Franz – producentky Šárka Cimbalová, Agnieszka Hollandová
Karavan – producenti Dagmar Sedláčková, Jakub Viktorín
Letní škola, 2001 – producenti Lukáš Kokeš, Dužan Duong
Nahoře nebe, v dolině já – producenti Igor Engler, Julie Marková Žáčková
Sbormistr – producenti Jiří Konečný, Ivan Ostrochovský

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
Co s Péťou? – režie Martin Trabalík
Dům bez východu – režie Tomáš Hlaváček
Raději zešílet v divočině – režie Miro Remo
Ta druhá – režie Marie-Magdalena Kochová
Velký vlastenecký výlet – režie Robin Kvapil

NEJLEPŠÍ REŽIE
FranzAgnieszka Hollandová
Karavan – Zuzana Kirchnerová
Letní škola, 2001 – Dužan Duong
Nahoře nebe, v dolině já – Katarína Gramatová
Sbormistr – Ondřej Provazník

NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI
Karavan – Anna Geislerová
Letní škola, 2001 – Quỳnh Lan Lê
Máma – Elizaveta Maximová
Na druhé straně léta – Lucie Fingerhutová
Sbormistr – Kateřina Falbrová

NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
DěckoJudit Pecháček
Ratolesti – Anna Geislerová
Studna – Johana Matoušková

NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI
Franz – Idan Weiss
Karavan – David Vodstrčil
Nahoře nebe, v dolině já – Michal Záchenský
Neporazitelní – Hynek Čermák
Sbormistr – Juraj Loj

NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Král Šumavy 2 - Agent chodecOskar Hes
OKTOPUS IIMiroslav Krobot
StudnaDavid Švehlík

NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI
Franz – Jenovéfa Boková
Karavan – Juliána Brutovská
Karavan – Jana Plodková
MámaSophia Šporclová
Sbormistr – Maya Kintera

NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
DěckoElizaveta Maximová
Král Šumavy 2 - Agent chodec – Kristýna Ryška
LimityTatiana Dyková Vilhelmová

NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI
Franz – Peter Kurth
Franz – Ivan Trojan
Franz – Josef Trojan
Letní škola, 2001 – Dũng Nguyễn
Neporazitelní – Ivan Trojan

NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Král Šumavy 2 - Agent chodec – Jan Nedbal
Moloch – Miroslav Donutil
Studna – Filip František Červenka

NEJLEPŠÍ MINISÉRIE NEBO SERIÁL
Král Šumavy 2 - Agent chodec – režie Damián Vondrášek
Moloch – režie Lukáš Hanulák
OKTOPUS II – režie Jan Pachl
Ratolesti – režie Michal Blaško
Studna – režie Tereza Kopáčová

NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM
I Died in Irpin – režie, výtvarnice Anastasia Falileieva
Kámen Osudu – režie, výtvarnice Julie Černá
Malý film o znásilnění – režie, výtvarnice Nebe Motýlová
Pohádky po babičce – režie David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar, Jean-Claude Rozec
Vlček – režie, výtvarník Philippe Kastner

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.