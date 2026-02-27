Hned osm nominací přidělili akademici celovečernímu hranému debutu Dužana Duonga Letní škola, 2001, který přináší autentický pohled do vietnamské komunity v Čechách.
Se sedmi nominacemi postupuje do druhého kola hlasování minimalistické drama o dospívání v zapadlé slovenské vesnici Nahoře nebe, v dolině já rovněž debutující Kataríny Gramatové.
V Kongresovém centru s novou moderátorkou
Ceremoniál se poprvé uskuteční v prostorách Kongresového centra Praha. „Jsme vděčni za léta strávená v Rudolfinu, avšak Kongresové centrum otevírá pro slavnostní večer celou řadu nových možností, od velikosti pódia a větší kapacity hlediště po technické zázemí,“ vysvětlil prezident České filmové a televizní akademie (ČFTA) Ivo Mathé.
Slavnostní večer se stejně jako loni uskuteční pod supervizí režiséra a producenta Matěje Chlupáčka a scénografa Henricha Borárose. Režie přímého přenosu se opět ujme zkušený Michael Čech.
Nominace na Českého lva vede film Franz, získal jich patnáct. Sbormistr o dvě méně
Autorkou vizuálního stylu 33. ročníku je Jana Krchová. „Navazovat na minulý ročník je radost, protože opět máme možnost vyzkoušet řadu nových věcí – nový koncept, nový prostor i novou moderátorku,“ předeslal Matěj Chlupáček.
Zmíněnou roli moderátorky přijala úspěšná stand-up komička a scenáristka Bianca Cristovao, která dosud pracovala zejména ve Spojených státech. „Působím převážně v zahraničí, tak pro mě nabídka moderovat Českého lva byla velkým překvapením. Jakmile jsem poznala kreativní tým, bylo mi jasné, že příští rok nebude o překvapení nouze. Děkuji za příležitost být součástí dalšího nezapomenutelného večera, na kterém bude oceněn český talent,“ uvedla Cristovao.
Český lev zařve v Kongresovém centru, moderovat bude komička Bianca Cristovao
Akademici ČFTA hodnotili celkem 38 celovečerních hraných filmů, 15 dokumentárních filmů (které vybrala předvýběrová komise z celkového počtu 36 snímků), 15 animovaných či loutkových filmů, dále vysílateli/producenty přihlášených 14 seriálů a minisérií, které byly v průběhu loňského roku uvedeny na televizních obrazovkách či online platformách, a také 12 krátkých filmů (které vybrala z 36 přihlášených snímků předvýběrová komise).
Během nominační tiskové konference, kterou uváděli herci Simona Lewandovská a Stanislav Majer, byly předány nestatutární ceny Českého lva. Snímek Na plech režiséra a scenáristy Martina Pohla získal Cenu filmových fanoušků, kterou uděluje ČFTA ve spolupráci s filmovým portálem ČSFD.cz. Cenu za nejlepší filmový plakát obdržel Michal Čermín, autor plakátu k filmu Franz.
Ceny Český lev jsou udělovány ve 24 statutárních kategoriích, prezídium ČFTA pak každoročně oceňuje mimořádný přínos české kinematografii a může udělit i cenu za mimořádný počin v oblasti audiovize.
