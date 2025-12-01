Český lev zařve v Kongresovém centru, moderovat bude komička Bianca Cristovao

Hlasování členů České filmové a televizní akademie o nominacích na ceny Český lev oficiálně začalo 1. prosince. Akademici hodnotí celkem 94 snímků, které měly letos premiéru. Konkrétně vybírají z 38 celovečerních hraných filmů, 15 předvybraných dokumentárních filmů a 15 animovaných či loutkových filmů. Dále posuzují 14 přihlášených seriálů a minisérií a také 12 předvybraných krátkých filmů.
Ceny Český lev jsou udělovány ve 24 statutárních kategoriích, prezídium ČFTA pak každoročně oceňuje mimořádný přínos české kinematografii a může udělit i cenu za mimořádný počin v oblasti audiovize.
Ceremoniál se poprvé uskuteční v prostorách Kongresového centra Praha. „Jsme vděčni za léta strávená v Rudolfinu, avšak Kongresové centrum otevírá pro slavnostní večer celou řadu nových možností, od velikosti pódia a větší kapacity hlediště po technické zázemí,“ vysvětluje prezident ČFTA Ivo Mathé.
Bianca Cristovao
Mladší sestra zpěváka česko-angolského původu Bena Cristovaa studovala scenáristiku v Kalifornii, kde působí taktéž jako stand-up komička a herečka. V roce 2016 reprezentovala Česko ve finále soutěže stand-up komiků Laugh Factory Funniest Person In the World v Helsinkách. Se svým stand-upem se dostala až do prestižní show Stephena Colberta.
Slavnostní večer se stejně jako loni uskuteční pod supervizí režiséra a producenta Matěje Chlupáčka a scénografa Henricha Borárose. Režie přímého přenosu se opět ujme zkušený Michael Čech.
Autorkou vizuálního stylu 33. ročníku je Jana Krchová. „Navazovat na minulý ročník je radost, protože opět máme možnost vyzkoušet řadu nových věcí – nový koncept, nový prostor i novou moderátorku,“ předesílá Matěj Chlupáček. „Třiatřicátý Český lev tak opět pokračuje ve své loňské misi ‚dodávat novou energii‘ a i tentokrát využijeme samotnou ceremonii k tomu, abychom ukázali na ne tak známé, ale neméně důležité tváře českého filmu,“ naznačuje.
Zmíněnou roli moderátorky přijala úspěšná stand-up komička a scenáristka Bianca Cristovao, která dosud pracovala zejména ve Spojených státech. „Působím převážně v zahraničí, tak pro mě nabídka moderovat Českého lva byla velkým překvapením. Jakmile jsem poznala kreativní tým, bylo mi jasné, že příští rok nebude o překvapení nouze. Děkuji za příležitost být součástí dalšího nezapomenutelného večera, na kterém bude oceněn český talent,“ uvedla Cristovao.
Nominace budou vyhlášeny 19. ledna v přímém přenosu na ČT24. Samotný slavnostní ceremoniál se pak v Kongresovém centru uskuteční 14. března večer. Tradičně jej v přímém přenosu nabídne ČT1 od 20:10 hodin.