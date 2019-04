Velikonoční dinosauři a pašerák ‚Harry Potter‘. Na co se podívat v sobotu v televizi?

PRAHA Co zajímavého dávají v sobotu v televizi? Server Lidovky.cz přináší tipy pro velikonoční diváky.

Cesta do pravěku (1955)

ČT1, 9:40

Nález pravěké zkameněliny znamená pro čtyři zvídavé chlapce výlet do pravěku. Neuvěřitelná vědeckofantastická podívaná plná dobrodružství! Klasický filmový příběh Karla Zemana udivuje filmové fanoušky již více než šedesát let a za tu dobu neztratil nic ze své poutavosti. V restaurované podobě vyniká ještě víc.



Proč sledovat: Cesta do pravěku oplývá na svou dobu neuvěřitelnými filmovými efekty, které svou propracovaností udivují i dnes.

Ztracený svět: Jurský park (1997)

Nova, 16:45

Když byl před čtyřmi lety zničen Jurský park, neznamenalo to definitivní konec dinosaurů. Celou dobu totiž existoval druhý utajený ostrov Isla Sorna, na kterém byli dinosauři pěstováni „v divoké přírodě“, bez ohrad a dohledu, a odkud byli převáženi na Isla Nublar. Nyní ale posádka výletní lodě nešťastnou náhodou druhý ostrov objevila a je nutno podniknout rozhodné kroky.

Proč sledovat: Pokračování dinosauřího zářezu režiséra Stevena Spielberga nebylo tak ceněno diváky ani kritikou jako první film, fanoušci přerostlých ještěřích loutek si jej i tak dokážou užít.



Pepa (2018)

Nova Cinema, 20:00

Pepa Novák (Michal Suchánek) je zhruba padesátiletý nudný úředníček v českém okresním městě. Má sice ženu Zdenu (Petra Špalková), ale dalo by se říct, že líbánky už mají opravdu za sebou a ona ho navíc neustále komanduje. Neposlouchá ho ani jeho dcera Zdenička (Natalie Grossová). V Pepovi se všechno musí zákonitě zlomit a on začne toužit po razantní změně svého života. Jenže jak na to? Jak znovu začít žít? Pepa je každopádně smolař a ať už to dopadne jakkoliv, vznikne díky tomu řada úsměvných příhod.

Proč sledovat: Ideální oddechovka. Pepa sice možná nebyl filmem roku, ale odpočívá se u něj parádně.

Přebytečná zátěž (2018)

Prima Max, 0:10

Sean (Daniel Radcliffe) se živí jako pilot. Jenže převážení pasažérů tolik nevynáší a tak Sean sáhne po výnosnějším nákladu - drogách. Aby si pojistil svoje místo na světě, tak začne spolupracovat s drogovými kartely i americkou DEA, protidrogovou policií. Myslí si totiž, že když to bude hrát na obě strany, tak se proti němu ani jedna neobrátí. Chyba lávky... nebo tedy spíše letadla.

Proč sledovat: jedna z méně známých rolí Daniela Radcliffa. Ačkoliv se snímku příliš vřelého přijetí nedostalo, Radcliffův herecký výkon byl téměř jednohlasně chválen. Britský herec znovu dokázal, že dokáže svým skvělým herectvím zvednout jakýkoliv film.