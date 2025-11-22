Mám v zadku motor, ale zároveň se učím i relaxovat, říká Slavice Ewa Farna

Autor:
  13:44
Českého slavíka opět ovládla Ewa Farna. Získala zlatou trofej v kategorii Zpěvačky a je i Absolutní slavicí. Střídání stráží ovšem nastalo na postu zpěváků – dosud zdánlivě nepřemožitelného Marka Ztraceného sesadil z trůnu Václav Noid Bárta.

„Obhájit každé další vítězství je velká výzva a tlak, který na vás doléhá z okolí. Takže úplně chápu Marka Ztraceného, když na pódiu řekl, že se mu ulevilo. Jsem šťastná, že jsem si to dneska mohla odnést já. Myslím, že mám za sebou pracovně velmi úspěšný rok a že Slavík není třešinka na dortu bez dortu,“ svěřila se na slavnostním ceremoniálu Ewa Farna.

Na otázku, jak zvládá vysoké pracovní nasazení, čítající mimo jiné přípravu tří koncertů v pražském Edenu, odpověděla bezprostředně: „Stejnou otázku si pokládám sama sobě. Jsem šťastná, že se to děje, že se to děje právě mně. Jsem holka z vesnice, mám v zadku motor a jsem toho názoru, že život by se měl žít naplno. Taky si myslím, že mám koule, baví mě výzvy. Zároveň je jasné, že je potřeba to vybalancovat, na nějakou chvíli vypnout, relaxovat, nejet jen na výkon. A to se učím,“ dodala zpěvačka.

Pokud měl někdo na letošních Slavících ze svého vítězství opravdu upřímnou radost, pak Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry.

„Je to krásný pocit, emoce mám rozložené po celém těle. Úplně mi to asi dojde až zítra nebo pozítří. Dnešek byl hodně akční, přijel jsem sem z koncertu, takže jsem dorazil o něco později než ostatní. Převlékal jsem se z metalových hadrů do smokingu, takže jsem už docela vyšťavený, ale šťastný,“ usmíval se Bárta.

„Že sesadím Marka Ztraceného by mě nenapadlo ani ve snu, takže jsem neměl připravenou ani žádnou speciální řeč. Říkal jsem si, že kdyby to byl bronz, bylo by to krásný. Ale zlato mě úplně rozflákalo.“

Na otázku, zda není „jen“ z druhého místa rozčarovaný, odpověděl Marek Ztracený jednoznačně, že nikoliv.

„Stříbrná pozice rozhodně není důvod k truchlení. Kdyby mi někdo před patnácti lety nebo dvaceti lety řekl, že získám zlatého nebo stříbrného Slavíka, poslal bych ho do blázince. Už loni jsem cítil, že Vašek Bárta si toho Slavíka strašně moc přeje a psal jsem mu, že až jednou nebudu Slavík já, chci, aby to byl on. Což se stalo a mám z toho dobrý pocit. Pro mě je stejně největší výhra když koncertuju před plným sálem nebo stadionem,“ svěřil se Ztracený.

Václav Noid Bárta vyhrál kategorii zpěvák roku (21. listopadu 2025)
Ewa Farna, absolutní slavice 2025 (21. listopadu 2025)
Druhé místo v kategorii zpěvák obsadil Marek Ztracený (21. listopadu 2025)
Vojtěch Dyk obsadil třetí místo v kategorii zpěvák roku, na snímku společně s Jakubem Prachařem a Františkem Soukupem (21. listopadu 2025)
12 fotografií
Vstoupit do diskuse

Recenze

Ti cizí vojáci, co vraždili, jsme my? Palestinka připomíná, že bolest a nebezpečí přetrvávají i dnes

Palestinská spisovatelka Adania Shibli.

Mám v zadku motor, ale zároveň se učím i relaxovat, říká Slavice Ewa Farna

Václav Noid Bárta vyhrál kategorii zpěvák roku (21. listopadu 2025)

Premiér jedině Babiš, Turek se dál řeší, prozradil k jednáním o nové vládě Havlíček

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček. (19. listopad 2025)

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Kdybych měl dva životy, oba dva ti dám... Slavia představila novou hymnu

ZASE NA STADIONU. Po uvolnění opatření mohlo do Edenu na duel Slavie s...

Ukrajina nemá šanci zvítězit, míní Vance. Kritiky plánu označil za zkrachovalce

Viceprezident J. D. Vance ve Washingtonu (20. listopadu 2025)

Čekstajl

Rozervaná Farna a andělský pokus Toulové. Slavíci neví, co si vzít na sebe, a nelze se jim divit

Eva Toulová na předávání cen Český slavík 2025. (21. listopadu 2025)

Sjezd sudetských Němců v Brně je logický krok, vítá Bernd Posselt setkání

Šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt (27. května 2023)

Komentář

Nejsou lidi. Ubývají. A budoucí vláda s tím má už teď problém

Ilustrační snímek.

Na východě Moravy a Slezska napadne až 15 cm sněhu, varují meteorologové

Na východě Moravy a Slezska bude během víkendu sněžit, podle meteorologů...

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém Mýtě. Halu bude nutné zlikvidovat

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)

Trumpova bývalá spojenkyně končí v Kongresu. Skvělé, raduje se prezident

Prezident Donald Trump se zdraví s republikánskou kongresmanku Marjorie...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.