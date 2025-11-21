Vladimír Mišík v Síni slávy i noví vítězové. Vyhlášení Českého slavíka se blíží

Český slavík 2025 také uctí památku zpěvačky a herečky Anny Julie Slováčkové, která v dubnu letošního roku podlehla rakovině.
„Jsem rád, že si produkční tým, který s Aničkou spolupracoval na pořadu Tvoje tvář má známý hlas, vzpomněl a že nás oslovil, abychom na Aničku alespoň tímto způsobem zavzpomínali a připomněli tak její písničky,“ říká Felix Slováček mladší, který vystoupí po boku Marty Jandové a Milana Peroutky.
Z dalších účinkujících jmenujme čerstvou držitelku Ceny Thálie Moniku Absolonovou, která společně s Vlastním bandem zazpívá písničku Ukolébavka, nebo Václava Noida Bártu, který se na Českém slavíkovi představí jako frontman kapely Dymytry.
„Bude to moje první hraní na Slavíkovi, tak se na to velice těším. I když to bude lehce stresové, protože mám chvíli předtím koncert a budu muset přejet poměrně velkou dálku a skočit hned na jeviště a do přímého přenosu,“ prozrazuje Noid.
Slavíci budou uděleni v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap. Vyhlášen bude také vítěz kategorie Objev roku – letos mají šanci Šimon Opp, Mat213, Renne Dang nebo skupina Jamaron.
Zpěvák, skladatel a jedna ze zásadních osobností české populární hudby Vladimír Mišík pak bude uveden do Síně slávy, po bok Marty Kubišové, Jiřího Suchého a Václava Neckáře.