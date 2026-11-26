Udělena bude také cena pro Absolutního slavíka, Objev roku, Nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls a ocenění Síň slávy.
Přenos z vyhlášení ankety na televizi Nova začíná v pátek ve 20:20.
Kde se odehraje Český slavík 2026?
Galavečer se stejně jako v předchozích letech odehraje v pražském Foru Karlín. Multifunkční hala sídlí v Pernerově ulici v Praze 8.
Večer budou znovu moderovat Aleš Háma a Ondřej Sokol, režisérem a producentem přímého přenosu je Pepe Majeský.
Významné ročníky
Kdo je nominovaný na Slavíka v roce 2026?
Pořadatelé zatím oznámili čtyři nominované v kategorii Trinity Bank Objev roku. O cenu se ucházejí:
Čtveřici vybrala odborná hudební porota. O konečném vítězi však rozhodnou fanoušci a oceněný interpret získá také 200 tisíc korun.
Užší nominace v hlavních kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap zatím zveřejněny nebyly. Hlasování v nich navíc není omezeno na několik finalistů: lidé mohou v každé kategorii označit jednoho až šest interpretů z nabídnutého seznamu.
Pokud v něm jejich favorit není, mohou jeho jméno doplnit jako vlastní tip. Trojice nejúspěšnějších v každé hlavní kategorii proto bude známa až při listopadovém vyhlášení.
Kdo vstoupí do Síně slávy?
Do Síně slávy vstoupí bratři Nedvědi.
„Jan a František Nedvědovi jsou mimořádný příklad toho, jak dokáže česká písničkářská tvorba spojovat generace. Nebyli jen úspěšnými folkovými hudebníky. Jejich písně se staly součástí českého společenského povědomí. Dokázaly oslovit posluchače, kteří folkovou hudbu běžně neposlouchali. Jejich odkaz stále žije, což dokazuje, že se k nim vrací i dnešní mladá generace,“ říká kreativní producent a režisér přímého přenosu Pepe Majeský.
Kdo vystoupí v přímém přenosu zazpívá?
V přímém přenosu zazpívají Ewa Farna, Eva Saija Burešová, Markéta Irglová, Zea a Tereza Mašková. Z mužských interpretů se představí Vojtěch Dyk, Janek Ledecký, Sofian Medjmedj, Adam Mišík a loňský objev roku Renne Dang. Kapely zastoupí Monkey Business a Mirai.
Kdo vyhrál Českého slavíka 2025?
Největší překvapení předchozího ročníku přinesla kategorie Zpěvák. Václav Noid Bárta v ní zvítězil poprvé a předstihl druhého Marka Ztraceného i třetího Vojtěcha Dyka. Mezi zpěvačkami obhájila prvenství Ewa Farna, která se zároveň stala Absolutním slavíkem. Druhá skončila Lucie Bílá a třetí Monika Absolonová.
|Kategorie
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|Zpěvačka
|Ewa Farna
|Lucie Bílá
|Monika Absolonová
|Zpěvák
|Václav Noid Bárta
|Marek Ztracený
|Vojtěch Dyk
|Hudební skupina
|Kabát
|Chinaski
|Mirai
|Hip Hop & Rap
|Calin
|Viktor Sheen
|ATMO music
Mezi skupinami znovu vyhrál Kabát před Chinaski a Mirai. Kategorii Hip Hop & Rap ovládl Calin, za ním se umístili Viktor Sheen a ATMO music. Objevem roku se stal Renne Dang, do Síně slávy vstoupil Vladimír Mišík a cenu za Nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls získal Marek Ztracený se skladbou Zastav mě.
Ročník 2025 sledovalo na Nově v průměru 1,216 milionu diváků starších čtyř let. Alespoň na deset minut si přenos pustilo 2,013 milionu lidí.
Co je Český slavík?
Český slavík je anketa popularity českých hudebních interpretů. Navazuje na Zlatého slavíka, kterého v roce 1962 založil časopis Mladý svět. První ročník vyhrál Waldemar Matuška, o rok později poprvé zvítězil Karel Gott. Od roku 1964 se anketa dělila na kategorie zpěváků a zpěvaček a v roce 1966 se poprvé objevila v televizi.
Po zániku původní ankety na začátku 90. let se soutěž v roce 1996 vrátila pod názvem Český slavík. V letech 2018 až 2020 měla další přestávku, znovu obnovena byla v roce 2021. Od roku 2022 anketu pořádá TV Nova.
Karel Gott za dobu existence Zlatého a Českého slavíka získal celkem 42 prvenství v kategorii zpěvák. Mezi nejúspěšnější osobnosti ankety patří také Lucie Bílá, zatímco kategorii skupin dlouhodobě ovládá Kabát.
|Rok
|Zpěvačka
|Zpěvák
|Skupina
|2025
|Ewa Farna
|Václav Noid Bárta
|Kabát
|2024
|Ewa Farna
|Marek Ztracený
|Kabát
|2023
|Ewa Farna
|Marek Ztracený
|Kabát
|2022
|Lucie Bílá
|Marek Ztracený
|Kabát
|2021
|Ewa Farna
|Marek Ztracený
|Mirai
|2017
|Lucie Bílá
|Karel Gott
|Kabát
|2016
|Lucie Bílá
|Karel Gott
|Kabát
|2015
|Lucie Bílá
|Karel Gott
|Kabát
|2014
|Lucie Bílá
|Karel Gott
|Kabát
|2013
|Lucie Bílá
|Karel Gott
|Kryštof
|2012
|Lucie Bílá
|Tomáš Klus
|Kabát
|2011
|Lucie Bílá
|Karel Gott
|Kabát
|2010
|Lucie Bílá
|Karel Gott
|Kabát
|* do roku 2017 jde o počet hlasujících, od roku 2021 počet hlasů, které hlasující odeslali, každý až 6 hlasů v hlavních kategoriích