Ondřej Sokol a Aleš Háma večer odstartují hlasování do ankety Český slavík

Fanoušci mohou na webových stránkách Českého slavíka hlasovat vždy maximálně pro šest interpretů v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap. V rámci slavnostního večera se diváci také dozvědí, kdo letos vstoupí do slavičí Síně slávy, kde již jsou Jiří Suchý, Václav Neckář a Marta Kubišová, a kdo se stane Absolutním slavíkem.
Hlasující také rozhodnou o vítězi v kategorii Trinity Bank Objev roku, ve které jsou letos nominovaní čtyři interpreti: Mat213, Renne Dang, Šimon Opp a rocková skupina Jamaron.
„Smyslem této kategorie je ocenit a zpopularizovat zpěváky, zpěvačky, hudební skupiny a hiphopové či rapové interprety, kteří se v uplynulém roce výrazně prosadili na hudební scéně a jejichž působení reflektuje moderní trendy populární hudby a zároveň znamená přínos z hlediska žánrů a interpretace. Podmínkou ovšem není, aby šlo o naprosto neznámé umělce,“ upřesňuje kreativní producent a režisér Pepe Majeský.
„Na Českém slavíkovi, ať už jako režisér nebo kreativní producent, pracuji sedmým rokem a jsem rád, že se nám stále daří posouvat ho dál. Po každém přímém přenosu se dlouho rozebírá, co Ondra s Alešem řekli,“ uvedl ještě režisér před letošním ročníkem.
„Také jsem rád, že živá muzika dostává takový prostor v nejsledovanější televizi v Česku. Divákům nabídneme největší jména pop music, ale i relativní nováčky, kteří se na vrchol teprve derou. Loni přímý přenos nabídl jedenáct hudebních vystoupení a mohu slíbit, že letos si laťku níže rozhodně nedáváme,“ dodává Majeský.