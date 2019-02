Chanov i Severka. Fanoušci seriálu Most! se mohou vydat na cestu po jeho stopách

MOST Fanoušci televizního seriálu MOST! se mohou vydat po jeho stopách. Organizátor výprav industriální krajinou severu Čech zařadil cestu mezi sídlištěm Chanov, hospodou Severka či vrchem Hněvín do své nabídky. První výprava je v plánu v březnu. Vyplývá to z úterního vyjádření mluvčí projektu Offroadsafari Liběny Novotné.

„Seriál je plný drsného humoru, nadsázky, rozvířil hodně emocí kolem způsobu, jakým je zachycena realita dnešního Mostecka. A nesporně vzbudil taky zájem o město Most i jeho okolí. Přesně to je i naším cílem,“ uvedl Martin Bareš, jeden ze zakladatelů projektu, který chce ukázat kontrasty průmyslové krajiny a života v ní.



Do Mostu se přijelo podívat mnoho lidí z jiných měst už v pondělí, když poslední díl řady, která je podle České televize nejúspěšnějším komediálním seriálem poslední doby, mohli sledovat diváci i s protagonisty v hospodě Severka. Podle místních také často zastavují auta poblíž domu, v němž hlavní hrdina Luďan, jehož hraje Martin Hofmann, v Mostě žije.

Vyhlídka na Hněvíně, autoservis i Luďanův dům

Putování po druhém největším městě v Ústeckém kraji obnáší vyhlídku na Hněvíně, kam se vydal seriálový hostinský Eda na očistnou cestu a našel randícího Frantu s Dášou. V programu nechybí projížďka sídlištěm Chanov, na němž bydlí převážně Romové. Vyprávění se podle Bareše dotkne přesunutého mosteckého kostela a lidé se zastaví nejen u Luďanova domu, ale také v autoservisu pana Juliše, u Marcela a u technických služeb, kde pracoval Luďan s Frantou. Třešničkou na dortu má být posezení v hospodě Severka.



Hospoda se dočkala díky seriálu velkého zájmu. Potvrdil to i jeden z pravidelných návštěvníků Severky Pavel Sosnovec. „Úplně narváno jako při autogramiádě nebývá, ale je tu určitě plněji než dřív,“ uvedl.

První výpravy po stopách seriálových hrdinů se uskuteční 16. a 23. března. Podle Bareše není ale výlet určen jen pro fanoušky seriálu. „I těm, kteří seriál nesledovali, přiblížíme život na Mostecku a ukážeme, že tu dávno nežijeme v měsíční krajině, jak si stále většina lidí myslí. To je ostatně podstata všech našich výletů. Domácím i přespolním představujeme krásná i drsná zákoutí severozápadních Čech, krajiny plné kontrastů,“ uvedl Bareš.