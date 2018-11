‚Chanov není Jeruzalém.’ Seriál Most! se nebojí rasistických narážek ani sprostých slov

MOST Nový komediální seriál Most!, který je společným projektem scénáristy Petra Kolečka a režiséra Jana Prušinovského, uvede od 7. ledna na svém prvním kanálu Česká televize. Osmidílný cyklus sleduje osudy lidí ze stejnojmenného severočeského města. Ve svém zpracování se nebojí drsného humoru, postavy nešetří sprostými slovy ani narážkami na společenské či rasové menšiny.

„Petr Kolečko si potřebuje z něčeho utahovat, do něčeho se zakousnout a pak umí být nemilosrdně vtipný. Proto jsme hledali něco, co si tu nemilosrdnou vtipnost vyžádá. A tak jsme si řekli, že by to mohlo být téma strach, který generuje xenofobii a další typy strachů. A že je to ostřejší, to je podstata,“ řekl ke zpracování kreativní producent seriálu Michal Reitler. „Komedie, má-li být dobrá, tak se musí dotýkat něčeho, co je závažný a co bolí. A ten seriál, myslím, občas někde někoho zabolí a to je dobře,“ dodal.

Děj seriálu se odehrává ve městě Most a jeho reálných lokacích, jako je například restaurace Severka. Ovšem podle Kolečka nemá za cíl místní obyvatele jakkoliv obecně pojmenovávat. „Je to spíš konkrétní příběh, který se prostě odehrává tam. Byť jsou tam témata, která jsou pro Most nebo ten kraj asi signifikantní,“ uvedl scénárista a autor námětu Kolečko.

Hlavní role svérázného Luďka se ujal Martin Hoffman. Názory na pojetí tohoto protagonisty se ale mezi tvůrci lišily už při vzniku seriálu. Zatímco Kolečko viděl Luďka spíše jako troubu, který utíká od konfliktů a chce všem vyhovět, Prušinovský vycítil v roli potenciál jisté neurvalosti. „Takový namachrovaný slon v porcelánu, egoista, který prohrává tím, jak jistý si je sám sebou a jak rychlými soudy se řídí,“ charakterizoval režisér.

Režisér Prušinovský se pro spolupráci na projektu rozhodl až po vytvoření základního rámce. „Upřímně jsem se rozhodl, že bych to rád dělal, až když jsem v Mostě byl. Chtěl jsem vědět, o čem to ten Petr vlastně píše a pochopit to,“ řekl Prušinovský. Ten si v souvislosti se zahrnutím témat homofobie, rasismu či transgenderu do děje dělal průběžně rešerše a dále se s problematikou seznamoval. „Člověk o tom potřebuje vědět víc, aby si mohl při tvorbě držet balanc,“ dodal.

Seriál je v pořadí již šestým společným projektem Kolečka a Prušinovského. Poprvé se divákům představil letos v květnu na brněnském festivalu televizních a online seriálů Serial Killer. V červnu následovala projekce se spolupracovníky v mosteckém kině Kosmos a předpremiéry v dalších pěti českých městech. Podle tvůrců byly reakce na projekcích zejména kladné.