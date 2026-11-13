Odvaha být sama sebou. Zpěvačka Charlotte Gott vydala debutové EP

„Mám obrovskou radost, že se o svou hudbu konečně můžu podělit. Každá píseň pro mě znamená něco jiného. Některé jsou velmi osobní, jiné odrážejí pocity nebo situace, které jsem chtěla prostřednictvím hudby vyjádřit. Moc mě bavilo podílet se na celém projektu nejen po hudební, ale i po vizuální stránce. Vidět, jak do sebe všechno postupně zapadá, pro mě byla krásná zkušenost,“ říká Charlotte.
Jednou z dosud nepředstavených skladeb je Now That I Found You, která přináší lehčí, optimističtější atmosféru a zachycuje radost z přítomnosti člověka, který do našeho života vnáší něco pozitivního. Ukazuje tak další, hravější a bezprostřednější polohu Charlotte tvorby. Další novinkou, kterou EP obsahuje, je skladba Good Enough?, která naopak otevírá citlivější téma. Vypráví o pocitu neustálého hodnocení a tlaku okolí. Dotýká se hledání sebevědomí i postupného uvědomění, že není možné naplnit očekávání všech, a že názory druhých by neměly určovat naši vlastní hodnotu.
„Uvědomila jsem si, že ne každý názor si zaslouží mou pozornost, obzvlášť pokud pochází od lidí, kteří mě vůbec neznají. K tomu, abych si věřila a stála si za tím co dělám, nepotřebuji ničí souhlas ani uznání,“ vysvětluje Charlotte.
Právě autenticita, odvaha být sama sebou a svoboda tvořit bez potřeby zavděčit se všem patří k hlavním myšlenkám jejího debutového projektu. Charlotte prostřednictvím své hudby představuje různé stránky své osobnosti a zve posluchače, aby ji poznávali především skrze příběhy, které se rozhodla sdílet.