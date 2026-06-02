Atmosféra a emoce. Charlotte Gott představila klip k písni In Too Deep

Autor:
  18:24aktualizováno  18:24
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Zpěvačka Charlotte Gott zveřejnila videoklip k debutovému singlu In Too Deep. Skladba vyšla v den jejích dvacátých narozenin, tedy 30. dubna, a po měsíci zaznamenala na streamovacích platformách více než milion poslechů.
Snímek z natáčení klipu In Too Deep zpěvačky Charlotte Gott

Snímek z natáčení klipu In Too Deep zpěvačky Charlotte Gott | foto: Tereza Koňaříková

Snímek z natáčení klipu In Too Deep zpěvačky Charlotte Gott
Snímek z natáčení klipu In Too Deep zpěvačky Charlotte Gott
Snímek z natáčení klipu In Too Deep zpěvačky Charlotte Gott
Snímek z natáčení klipu In Too Deep zpěvačky Charlotte Gott
12 fotografií

Námět videoklipu nepracuje s žádným konkrétním příběhem, ale soustředí se na silnou vizuální stránku. Rozvíjí atmosféru písně, která stojí na současném R&B zvuku, kytarových motivech a emotivním vokálním projevu.

Charlotte Gott se v klipu objevuje v sérii stylizovaných scén a póz připomínajících živé fotografie. Výraznou roli hraje práce se světlem, stíny a netradičními úhly kamery, které jednotlivým záběrům dodávají filmový a umělecký nádech.

„Videoklip je postavený hlavně na atmosféře a vizuálních emocích. Moc mě bavilo propojovat svět módy, hudby a filmu. Užila jsem si celý tvůrčí proces od prvních příprav až po samotné natáčení. Měla jsem možnost podílet se na kreativních rozhodnutích a radost mi udělalo i to, že jsem si sama mohla vybrat auto, ve kterém se natáčelo,“ komentuje natáčení Charlotte Gott.

Singl In Too Deep vznikl během autorské session v londýnském studiu Eastcote ve spolupráci s britským producentem Sachou Skarbekem a hlasovou koučkou Lornou Blackwood (spolupracovala s Duou Lipa či Ellie Gloulding). Jde o první skladbu z připravovaného EP, které vyjde na podzim letošního roku.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.