Chceme z Nové scény konečně udělat divadlo, říká ředitel Burian. Na piazettě se podle něj opět bude skejtovat

PRAHA Máme šanci vytvořit na Nové scéně moderní divadelní prostor se špičkovými technologiemi, říká ředitel Národního divadla Jan Burian o plánované rekonstrukci. A zdůrazňuje, že revitalizace se nedotkne architektonického ani estetického řešení budovy, která vznikla v 80. letech 20. století podle projektu Karla Pragera.

Lidovky.cz: ND právě rekonstruuje parking, což není příliš komfortní pro veřejnost. Bylo to nutné?

Bylo. Parking se nacházel v havarijním stavu, hrozilo zřícení podlah a stropů. Ty se musely vybourat a nahradit novými, vyměnily se izolace. To nejhorší je už za námi, teď se dodělávají technologie, vzduchotechnika a zařízení na ovládání parkingu. Mělo by to být hotovo v plánovaném termínu do konce roku, poslední zpráva je, že se to stihne. Nepodařilo se to uspíšit na start sezony, protože se složitě řešilo pronikání spodní vody, poslední patro je osm metrů pod hladinou Vltavy, a také jde o napojení na provozní budovu B, která byla v majetku firmy Themos.

Lidovky.cz: Kompletně se opravuje i piazetta a vyměňují se na ní všechny desky. Proč?

Tam šlo opět hlavně o izolace, neboť všude zatékalo. Došlo tam i k menším změnám, už se neobnoví betonové květníky, protože v plánu je jiné řešení vstupu do již zmíněné druhé provozní budovy.

Lidovky.cz: Bude piazetta opět přístupná veřejnosti?

Bude, vše je součástí památkové ochrany urbanistického řešení a my tam žádné zábrany dávat nemůžeme. Takže se tam nepochybně opět bude skejtovat, ale my s tím nic nenaděláme.

Lidovky.cz: Další rekonstrukce se týká Nové scény a už teď plány oprav vyvolávají kritiku. Takže o co půjde?

Vypsali jsme výběrové řízení na dodavatele projektu podle stavebního zadání, které jsme vytvořili. Jeho principem není nové architektonické řešení nebo zásah do stávajícího uspořádání Nové scény, která se mezitím stala památkou. Architekti řeší několik oblastí – především rekonstrukci divadelního sálu, jeviště a příslušných jevištních technologií, protože to vše je od počátku nevyhovující – akusticky, technicky i prostorově.

S tím souvisí zlepšení řešení logistiky čili dopravních cest s kostýmy a dekoracemi a skladování vůbec. Dále je třeba nově vymyslet, jak bude sloužit provozní budova B, protože předchozí vlastníci, kterým se vydala omylem v restituci, ji úplně vybydleli. Chceme v ní zřídit zkušebnu o rozměrech jeviště Národního divadla, která bude využitelná jako studiová scéna, čímž nahradíme ztracené Divadlo Kolowrat. Plánujeme v přízemí i ateliér, prodejnu a výstavní prostory, s tím souvisí i to, že čelní sklo směřující do piazetty Václava Havla by se mělo zasouvat a měl by vzniknout volný prostor pro veřejnost. Ten bude mít svůj program, čímž omezíme aktivity, které piazettu ničí. A v patře by měl zase vzniknout variabilní prostor pro naše edukativní programy.

Lidovky.cz: A jak bude vypadat revitalizace stávající budovy Nové scény?

Dojde ke kompletní obnově všech stavebních prvků a architektonické a estetické řešení zůstane nedotčené. Projekt vzniká ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Dalo nám to spoustu dohadování, ale projekt se uskuteční v souladu s památkovou ochranou.

Lidovky.cz: Hlavně se vám vytýká, že hodláte předělat hlediště Nové scény. Jak to tedy je?

Budeme předělávat jeviště a hlediště, protože je to nezbytně nutné. Měla by vzniknout multifunkční scéna s moderními technologiemi pro sto až pět set diváků. Skutečně nepočítáme s původními sedadly, protože nejsou pro divadlo vhodná. Část jich zůstane zachovaná z památkových důvodů, ale jinak tam přijdou skutečné divadelní sedačky, které se budou umět zasouvat do boxů. Vznikne prostor, který bude sloužit jako kukátko, ale během několika minut ho půjde přestavět na arénu či jiný typ otevřené scény. Budou tam pohyblivé stoly, jež to hladce zvednou podle potřeby.

Dále se odstraní řada komplikací, například výtah na dekorace ústící na jevišti. Mělo by to být moderní divadlo pro menší činoherní inscenace i pro soudobou operu. Chceme z toho, co tam dnes je, konečně udělat divadlo a jsem přesvědčený, že scénograf Josef Svoboda, který se na projektu divadelního sálu podílel, by dnes také postupoval jinak. Můžeme o tom vést nekonečné debaty, ale pokud bychom zachovali status quo, tak tam lze hrát divadlo jen s velkými obtížemi.

Lidovky.cz: Budovy brutalistního stylu jsou u nás dílem chráněné, dílem bourané, což je zvláštní schizofrenie. Zde se nic bourat nechce, ale jde o to změnit naprosto nevyhovující stav. Od počátku bylo toto řešení silně kritizované a selhalo hned při prvním představení v roce 1983. Proč by to nyní mělo být nedotknutelné?

Je to dlouhé mělké jeviště, kde se dalo dobře promítat, ale ne hrát divadlo. Ten prostor má atributy filmového sálu, a to včetně podmínek pro reprodukovaný hlas. Řešení vznikalo improvizovaně, narychlo a z původně úplně jiného konceptu.

Nyní máme konečně možnost z toho v rámci daných možností udělat funkční divadelní scénu, kde by se dalo hrát i zpívat. A ještě získat scénu pro moderní divadlo, protože takovou Národní divadlo nemá, hraje ve třech historických budovách, které byly postaveny před vznikem Československa. Za celou dobu trvání republiky se nové divadlo pro činohru v Praze nepostavilo, horko těžko se nyní domlouvá, že se postaví nová koncertní síň.

Lidovky.cz: Jaký je časový harmonogram?

Nyní čekáme, dá-li ministerstvo kultury materiál do vlády, projekt přinese nějaké problémy, a pak je tu otázka jeho financování. Do konce roku chceme vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby, v řádu týdnů bychom měli získat stavební povolení a začít s prováděcím projektem. Stavba by měla začít v červenci 2022.

Usilujeme o to, aby se vše rekonstruovalo najednou, protože je to jediná cesta, jak nemít divadlo v centru Prahy rozbourané šest let a také jak ušetřit. Pak by se to mělo stihnout za dva roky. Rád bych to do konce svého mandátu zvládl. Pak je tu ještě jeden velký investiční plán, a to vybudování nového zázemí dílen, skladů a zkušeben. Získali jsme od státu pozemek v Karlíně, ale to už bude čekat mého nástupce.