Chcete kousek Pink Floydů? Frontman kapely David Gilmour prodá v aukci 120 svých kytar

Frontman slavné britské rockové skupiny Pink Floyd David Gilmour prodá v aukci svou sbírku více než 120 kytar, mezi kterými jsou i jeho oblíbené nástroje, na než hrál při legendárních koncertech a v nahrávacích studiích. Informovala o tom aukční síň Christie’s. Ta mimo jiné upozornila na to, že ke koupi bude i černá elektrická kytara Fender Stratocaster, se kterou Gilmour v 70. letech nahrál slavná alba The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here nebo The Wall.

Právě tato kytara, známá pod označením „The Black Strat“, by se mohla při červnové dražbě prodat za vůbec nejvyšší částku. Aukční síň její hodnotu odhaduje na 100 až 150 tisíc dolarů (asi 2,3 až 3,4 milionu korun). Podle ní fanoušci ocení zejména to, že s ní Gilmour nahrál řadu svých význačných partů a také to, že si ji mnohokrát osobně upravil. Mimo jiné je slyšet i na Gilmourových sólových nahrávkách.

Kromě této kytary se budou dražit i další hudebníkovy nástroje značek Fender, Gibson nebo Gretsch. Právě kytara Gibson Les Paul z roku 1955, na níž Gilmour hrál sólo v písňové kompozici Another Brick in the Wall, se bude prodávat za odhadní cenu 30 tisíc až 50 tisíc dolarů. Až 150 tisíc dolarů pak může stát vzácná kytara Gretsch White Penguin 6134, kterou si Gilmour pořídil speciálně do své sbírky.

„Tyhle kytary mi daly opravdu hodně a teď je čas posunout je k dalším lidem, kterým snad udělají radost a snad s nimi vytvoří i něco nového,“ řekl Gilmour.

Aukce se bude konat 20. června v New Yorku. Její výtěžek poputuje na charitu.