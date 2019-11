Chcete sledovat seriály rychleji? Netflix svou novou funkcí naštval režiséry

LOS ANGELES Zábavní gigant Netflix testuje na mobilních telefonech funkci, která by umožňovala uživatelům zrychlit přehrávané filmy nebo seriály ve snaze ušetřit čas sledováním. To ale pochopitelně zcela ignoruje tvůrčí záměr autorů. Režiséři nejsou nadšení a na sociálních sítích se do Netflixu pustili.

„Ne, Netflixi, tohle prostě ne. Nechtějte, abych musel volat každému filmaři a seriálovému tvůrci na světě, abychom se s vámi poprali. Ušetřete mi čas. Nakonec vyhraju, ale zabere to opravdu hodně času. Nehrajte si s načasováním našich filmů a seriálů. Poskytujeme vám pěkné věci. Nechte je tak, jak jsme chtěli, aby je diváci viděli,“ napsal režisér Judd Apatow na svůj Twitter. Ke kritice se připojil i režisér Ratatouille a Mission: Impossible - Ghost Protocol Brad Bird. „Ach jo, další obrovsky špatný nápad a další rána do již dlouho krvácejícího kinematrografického zážitku. Proč tedy podporujete filmaře a jejich tvůrčí vize a pak se snažíte ty vize takto zničit?“ ptá se režisér na svém Twitteru.

Jako další se připojil herec Aaron Paul, který nedávno zazářil ve filmu El Camino, volném pokračování kultovního Perníkového táty (Breaking Bad). „Není žádná šance, že by Netflix tohle zrealizoval. Znamenalo by to vzít umění všech ostatních a zničit ho. Netflix má na víc. Že mám pravdu?“ vyjádřil se.



Netflix si ale za novinkou pevně stojí. „Jde pouze o testovací funkci na mobilech a tabletech, která umožňuje uživatelům přehrát si něco pomaleji nebo rychleji. Je to funkce, která je již dlouhou dobu dostupná i na DVD přehrávačích. Zájem o ni projevují lidé, kteří si chtějí přehrát své oblíbené scény nebo si kvůli výuce cizího jazyka pustit něco pomaleji,“ obhajuje funkci Keela Robinsonová, viceprezidentka Netflixu. „Bereme v potaz obavy tvůrců a proto jsme větší obrazovky (zejména televize) do testu nezařadili. Také jsme automaticky opravili hloubku zvuku u rychlejšího a pomalejšího přehrávání. Dále si diváci musí jinou rychlost přehrávání vždy nastavit automaticky znovu, Netflix si v tomto případě nebude pamatovat jejich předchozí nastavení,“ vrhla Robinsonová světla na samotnou funkci.

Až test samotný potvrdí, zda je Netflix vůbec schopný kontroverzní funkci do své nabídky zařadit. Zatím ale není nic jisté.