Chci si zachovat dětský úžas, tvrdí režisér Bruno Podalydes. Jeho Bécassine! právě baví diváky v kinech

PAŘÍŽ/PRAHA V roce 1905 se zapsala do historie jako první hrdinka frankofonního komiksu a její vzhled později inspiroval i slavnějšího Tintina. Nyní pozapomenutou bretaňskou chůvu a vynálezkyni Bécassine oživil ve svém novém filmu režisér a herec Bruno Podalydes (* 1961). Snímek Bécassine! právě vstoupil do českých kin.

LN Film se inspiroval komiksovými stripy, které časopisecky vycházely od roku 1905 až do 50. let. Jak jste z nich vybíral příběhy?

Vypůjčil jsem si hlavně postavu Bécassine, jejími dobrodružstvími z novin jsem se inspiroval méně. Přemýšlel jsem spíš nad tím, jaké historky by bavily dnešní dítě. Tak jsem vymyslel scénu, v níž dospělí pořádají falešnou párty, nebo příjezd loutkového divadla. Snažil jsem se dostat do mysli dítěte, snít a najít to, co by mohlo malé diváky uchvátit. Šlo mi o zachycení dětského úžasu i specifického úžasu z objevení filmu na začátku 20. století. Proto v Bécassine! ukazuju polyoramata a další první filmové přístroje.

LN Ptal jste se při psaní scénáře na rady i nějakých dětí?



Ne, vyšel jsem z naivní a dětinské stránky sebe sama, ze své minulosti i z dítěte, které ve mně stále je.

LN Přivedla vás k postavě Bécassine právě tato schopnost dětského nadšení? I ona je naivní, udivená a vynalézavá.

Určitě. Když dospíváte, začínáte brát všechno kolem sebe za samozřejmé, normální a skoro únavné. Mně ale stejně jako Bécassine připadá pořád magické, že stačí zmáčknout knoflík a teče voda nebo že se dokážeme spojit s člověkem na druhém konci světa. A zvlášť dnes se mi zdá důležité zachovat si onen úžas vůči věcem, které už působí běžně.

LN Všechny hlavní postavy ve filmu jsou dobří lidé, to nebývá moc obvyklé. Bylo těžší vymyslet bez záporáka zápletku?

Ano, bez klasického konfliktu to je obtížnější. Větším záporákem tu je hrozba chudoby než nějaká postava. Pár lidí působí jako potenciální padouši, třeba žárlivá Šilhavá Marie. Ale i jí můžeme porozumět, když vidíme, že ji mlátí otec. To je ostatně také smysl filmu – aby nám pomohl pochopit, proč lidé dělají to, co dělají, a aby nám umožnil identifikovat se se všemi.

LN Psát scénář muselo být těžké, i co se týče jeho struktury, protože Bécassine! se skládá z mnoha scének, čímž odkazuje na svůj komiksový původ.

Z komiksu jsem využil jen pár gagů, víc jsem se soustředil na vztah mezi ní a holčičkou Loulotte. Bécassine není její matka, ovšem ani pouze chůva, má svůj osobitý způsob, jak se k ní chová. Mým cílem bylo zůstat co nejprostší. Jako bych točil příběh z onoho loutkového divadla, jehož principála ve filmu hraju a které dokáže i tak okouzlit. Chtěl jsem obsah co nejvíc zjednodušit, aby celý film působil jako paprsek světla.

LN O Bécassine vznikly už dva jiné filmy, jeden hraný ze 40. let, druhý poměrně nedávný, animovaný s Vikingy. Ty znáte?

Neviděl jsem je, nechtěl jsem být jimi ovlivněný. Když chcete přijít s vlastní verzí známé postavy, je lepší neznat verze jiných.

LN Komiks jste jako malý kluk četl?

Když jsem byl dítě, byla už Bécassine moc staromódní. K té postavě mě přivedla až producentka, která koupila práva a navrhla mi, abych se pustil do adaptace. Když jsem na přebalu knihy spatřil obrázek Bécassine, jak drží malé dítě jako zvířátko, něco na tom spojení animality a něžnosti mě hned zaujalo.

LN Bécassine bývá nakreslená bez úst. V komiksech tedy nemluví?

To je jedno z velkých nedorozumění, které se kolem Bécassine táhne už dlouho. Říkalo se, že je němá, že jako žena nesměla mluvit, ale podle mě jde o rozhodnutí grafika, které souvisí s němým filmem. Komiks byl něco jako tehdejší film na papíře a řeč v něm nebyla nezbytnou položkou, Bécassine nicméně i v komiksu občas mluví. Mimochodem její podobou se inspiroval Hergé a ani jeho Tintin zpočátku neměl pusu.

LN Kromě svého vizuálního stylu měla Bécassine význam i proto, že šlo o první frankofonní ženskou komiksovou hrdinku.

Tehdy se komiksy o ženách skutečně nekreslily a ona se stala průkopnicí, možná i proto byla tolik stigmatizovaná. Kdyby šlo o muže, asi by si z ní tolik neutahovali. Ona přitom v komiksu dělala vše, co muži – řídila auto, pilotovala letadlo, jela na frontu. Odrážela dobu, kdy muži bojovali ve válce a ženy zastávaly doma jejich práci. Bécassine je vlastně velmi moderní a všestranná postava.

LN Ve vašem filmu ji ale vidíme hlavně v domácím prostředí, do velkého světa Paříže se nikdy nedostane. Proč?

To je spíš moje vlastní téma, vychází z mého snu o tom, jak jedu pryč, ale nakonec skončím stále blízko domovu. I sám film můžete definovat jako prostředek, který vám dovolí cestovat a přitom zůstat na místě.