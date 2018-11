Chilli con kokain. Drogový seriál Narcos se v nové sérii přesunul do Mexika

Ciudad de México V předchozích třech sériích seriál Narcos rozpoutal boj proti drogám v Kolumbii. Nejdříve proti Pablu Escobarovi a později proti kartelu Cali, který díru po drogovém baronovi zaplnil. Seriál se nyní přesouvá severně do Mexika. Nabídne nového hlavního hrdinu a kartel Guadalajara, jehož pověstné krutosti se nemohl rovnat ani Escobar. Seriál je již k vidění, měl premiéru 16. listopadu.

V osmdesátých letech do nepříliš průbojného kartelu Guadalajara nastoupil Félix Gallardo (Diego Luna), prohnaný obchodník a mafián každým coulem. Ten z Guadalajary učinil dobře promazanou mašinu s neuvěřitelnou produkcí kokainu, která uříznuté hlavy svých nepřátel drze nechávala v pytli před policejní stanicí.

Zkušený agent DEA (Drug Enforcement Administration - americká protidrogová jednotka) Kiki Camarena (Michael Peňa) ví, že dostat se Guadalajaře na kobylku bude to nejnebezpečnější, do čeho se kdy pustil. Má také co ztratit - ženu a dítě. Drogová válka, jakou svět ještě nepoznal, začíná. V Mexiku bude pořádné horko.

Za Narcos: Mexico stojí Carlo Bernard a Doug Miro (oba jsou autory předchozích sérií Narcos nebo například i scenáristy filmu Velká čínská zeď). Fanoušky může poněkud zamrzet absence hlavního hrdiny předchozích sérií, agenta Javiera Peňy (Pedro Pascal). Hereckým výkonem si s ním ale Michael Peňa, představitel nové hlavní role, podle kritiky vůbec nezadá.