Chris Rea slaví 70. narozeniny. Britský kytarista a zpěvák, který několikrát vystoupil i v Praze, se našel v blues rocku

Londýn/Praha Britský hudebník s italskou krví Chris Rea, narozený 4. března 1951, proslul zejména svým chraplavým hlasem a virtuózní hrou na kytaru. Své bluesrockové písně představil již několikrát i v Praze. V posledních letech ho však provázejí zdravotní problémy.

K největším hitům tohoto zpěváka, skladatele a kytaristy patří Josephine, Julia nebo Looking for the Summer. A jeho nejúspěšnější studiová alba The Road to Hell (1989) a Auberge (1991) svého času kralovala britským žebříčkům.



Za svoji kariéru vydal rodák z anglického Middlesbroughu přes dvě desítky alb a prodal na 30 milionů kopií nahrávek. Od roku 1973 byl členem skupiny Magdalene, v níž nahradil pozdějšího frontmana Whitesnake a Deep Purple Davida Coverdala. Kapelu Rea později přejmenoval na The Beautiful Losers; poté se vydal na sólovou dráhu, kterou nastartoval hit Fool (If You Think It’s Over) z roku 1978. Popularitu mu přineslo zejména album Water Sign (1983).



Jeho kariéra se ale v jeden moment zdála být uzavřená. Rea ustrnul v roli kytarového snílka a lehce zdrsnělého romantika. Pak ale překonal těžkou nemoc, což jej údajně vnitřně změnilo. A blues, které přináší bolest i vykoupení, asi nejlépe vyjádřilo jeho pocity.

Rea se rád vrací na česká pódia. V Praze vystoupil v rámci The Last Open Road Tour, které odkazovalo na stejnojmennou skladbu z Reova alba The Santo Spirito Project z roku 2011. Po dalším koncertu v roce 2014 v pražské O2 areně vyprodal o tři roky později pražské Kongresové centrum, kde představil nové album Road Songs for Lovers.

Zdravotní problémy jej provází i v posledních letech. V roce 2016 zpěvák utrpěl mrtvici a v prosinci následujícího roku se zhroutil během koncertu v Oxfordu.