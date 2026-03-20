Setkání s Chuckem Norrisem plánovali pořadatelé do prostoru House of Fun Prague v pražském Máji. Navazovalo na předchozí Noc s legendou, které se zúčastnili zpěvačka Marta Kubišová či belgický herec Jean-Claude van Damme.
„Akce se zrušila kvůli jeho pracovním závazkům. Dostal nabídku na nějaký velký film, který zřejmě považoval a za vrcholný konec své kariéry,“ vysvětlil Větrovský.
„Samozřejmě jsme to respektovali a dohodli se, že se na nových termínech domluvíme v dalším roce. To už se ale bohužel nestalo,“ dodal.
„Popřál bych jeho rodině upřímnou soustrast a hodně sil. Moc mě mrzí, že jsme už nedokázali zprostředkovat jeho setkání s českými fanoušky,“ uvedl promotér.
Podle něj odešel neuvěřitelný člověk, který za svůj život dokázal to, co nedokážou jiní lidé za tisíc životů. „Byl to mistr bojového umění, který definoval akční filmy. Díky němu jsou tam, kde jsou.“
„Je to právoplatná legenda s muž s obrovským charakterem. Díky tomu, že si uměl udělat srandu sám ze sebe, se stal i v pokročilém věku nesmrtelným po celém světě,“ sdělil Větrovský.
Chuck Norris, vlastním jménem Carlos Ray Norris, se proslavil jako filmový a seriálový akční hrdina a stal se ikonou popkultury. Diváci si ho pamatují především ze seriálu Walker, Texas Ranger nebo z filmů jako Delta Force či Missing in Action.
V posledních letech se staly virálním především vtipy a směšná fakta, která cílila na jeho drsňáckou image.
Tvrzeními jako „Chuck Norris se utkal v souboji pohledů se sluncem – a vyhrál“ nebo „Chtěli Chucka Norrise umístit na horu Rushmore, ale žula nebyla dost tvrdá na jeho vousy“ nebo „Chuck Norris přišel do KFC, objednal si Big Mac a dostal ho“ se bavil celý internet.