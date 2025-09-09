Do Prahy v listopadu přijede legendární herec a hrdina mnoha vtipů Chuck Norris

Novináře o tom v úterý informoval Petr Větrovský z pořádající agentury VDN Promo.
„Dělali jsme si anketu, koho pozvat k desátému výročí VDN Promo, a vyhrál suverénně Norris. Je oblíbený díky své kariéře a možná u díky těm vtipům, které kolem jeho jména kolují. Fanoušci si budou moci koupit nejen fotografii, ale i podpis na donesené předměty,“ řekl Větrovský.
Celovíkendový program se uskuteční v zábavním centru House of fun Prague v Máji. Vstupenky si zájemci mohou pořídit od 990 korun. Akce navazuje na předchozí Noc s legendou, která přivítala zpěvačku Martu Kubišovou nebo belgického hrdinu akčních filmů Jeana-Claudea van Damma.
Norris hned po střední škole narukoval k letectvu, jako vojenský policista sloužil v Koreji. Právě tam se seznámil s bojovými uměními, věnoval se taekwondu, judu i karate. Zpočátku to ale nebyla žádná sláva, při prvním pokusu přerazit holou rukou betonové tvárnice si dokonce ublížil. „Připravil jsem se, zkoncentroval a namířil pěst rovně dolů. Ale těsně před nárazem jsem se lekl a trošku jsem ruku pootočil. Skončil jsem na šest týdnů v sádře,“ vzpomínal.
Bojovým uměním se věnoval i po propuštění do civilu v roce 1962. Pracoval pro leteckou továrnu Northrop, pak si ale v Kalifornii postupně otevřel několik tělocvičen, kde vyučoval zejména karate. V roce 1968 se stal mistrem světa a titul šampiona si udržel až do roku 1974.
|
10. března 2015
V roce 1968 uplatnil své zkušenosti jako odborný poradce pro karatistické scény při natáčení snímku Demoliční četa, o čtyři roky později se objevil před kamerou ve filmu Cesta draka, předposledním snímku slavného Bruce Leeho. Do konce 70. let si Norris zahrál ještě v několika vesměs zapomenutých snímcích. Úspěch přišel poté, co místo slov více vsadil na pěsti a údery, včetně proslaveného kopu z otočky. V 80. letech hrál ve snímcích Nezvěstní v boji, Invaze U.S.A. nebo Delta Force, označovaném za nejlepší film jeho kariéry.
Nový impulz dal jeho kariéře Walker, Texas Ranger, natáčený v letech 1993 až 2001. Naposledy se Norris před filmovou kamerou objevil v roce 2012 po boku dalších zestárlých akčních hvězd ve filmu Expendables: Postradatelní 2.
V minulosti se angažoval i v politice, jako přesvědčený konzervativec podporoval prezidenta George Bushe, stejně jako později jeho syna. Před prvním zvolením prezidentem podporoval otevřeně i Donalda Trumpa. Rozjel také programy pro problémovou mládež. Občas se objevil i v reklamě. Propagoval například americký řetězec prodejen s potravinami, zdravotní pojišťovnu nebo dodávky a pickupy Fiat.
A v roce 2010 se objevil ve vánoční reklamě na českého mobilního operátora, kde se proslulý tvrďák hroutil při pohledu na tradiční zabíjení kapra.
|
25. prosince 2020