Chudáci ze Hry o trůny. Oblíbení herci brali méně než u konkurenčních seriálů

LOS ANGELES Herci z nejsledovanějšího seriálu současnosti inkasovali za role možná méně, než by se dalo čekat. U konkurenčních seriálů často padají ještě větší částky. Na nejvýdělečnější seriálové role v historii televize ale nedosahují ani u konkurence. Poslední série Hry o trůny se dočká premiéry 14. dubna.

Kit Harrington (Jon Sníh), Emilia Clarkeová (Daenerys Targaryen), Lena Headeyová (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrin Lannister) a Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) brali každý za jednu epizodu poslední série Hry o trůny půl milionu dolarů (zhruba 11,5 milionů korun).

Například Sophie Turnerová (Sansa Stark) nebo Isaac Hempstead Wright (Bran Stark) si přišli na ještě méně, 175 tisíc dolarů za epizodu (zhruba 4 miliony korun). „Kit dostává více než já, ale má také víc příběhu. V poslední sérii musel absolvovat asi sedmdesát šílených nočních natáčení. Já jich zdaleka tolik neměla. Řekla jsem mu, že si ty peníze může s radostí nechat,“ sdělila v rozhovoru pro Harpers Bazaar Turnerová.

Chuďasové ze Hry o trůny



Herec Norman Reedus, představitel Daryla Dixona ze seriálu Živí mrtví, za jednu jedinou epizodu inkasuje celý milion dolarů (23 milionů korun). Stejnou částku dostává také Elisabeth Mossová (Offred) ze seriálu Příběh služebnicenebo Jim Parsons (Sheldon) z Teorie velkého třesku. Parsons z toho vychází zdaleka nejlépe, protože jeden díl oblíbeného sitcomu má pouze okolo dvaceti minut.

Největší změnu platů pocítili herci ze seriálu Přátelé. Během první série (1994) dostávali „pouhých“ 22,5 tisíce dolarů za díl. V posledních dvou, deváté a desáté (2002 a 2003), už to byl rovný milion. Když k tomu připočteme inflaci, dělalo by to dnes 1,3 milionu. Z Jennifer Anistonové, Lisy Kudrowové a Courteney Coxové tak byly pochopitelně vůbec nejlépe placené herečky té doby.



Na vůbec největší šek za jednu jedinou epizodu si přišel herec Charlie Sheen. Za roli Charlieho v sitcomu Dva a půl chlapa dostával 1,8 milionů dolarů. S dnešní inflací by to byly rovné 2 miliony.



Když ale vezmeme v potaz hlavně inflaci, tak největším seriálovým boháčem byl herec Ray Romano, představitel Raymonda Baroneho ze sitcomu Raymonda má každý rád. Mezi roky 2003 až 2005 dostával za díl 1,7 milionů dolarů. S dnešní inflací by to dělalo zhruba 2,2 miliony.